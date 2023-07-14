فاروق الباز من رموز بلدنا وحب الأوطان من الإيمان بثقافة الدقهلية|صور

شهد قصر ثقافة منية النصر محاضرة بعنوان "حب الأوطان من الإيمان" بالتعاون مع منطقة وعظ الدقهلية الأزهري، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

حب الوطن

تناولت زينب محمد في حديثها الانتماء وحب الوطن وغرس القيم الإيجابية لأبناء الوطن لشعورهم بالانتماء له، وهذا ينطبق على جميع المواطنين علي تنوع أعراقهم واختلاف ديانتهم ،وجاء الإسلام ودعا إلى ذلك وجعله سبيلاً للعمل الصالح وفعل الخيرات وزيادة التماسك بين أبناء الوطن الواحد، وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة حين خرج من مكة، حيث جاءت كلماته المفعمة بالانتماء تعبيراً صادقاً عن حبه لوطنه الذي نشأ وترعرع في أكنافه وأمضى فيه سنوات شبابه.

مكتبه كفر طنبول

نظمت مكتبه كفر طنبول ورشة حكي عن رمز من رموز بلدنا وهو العالم الكبير "فاروق الباز" تحدث مصطفى عصمت عن نشأته حيث وُلد في الثاني من يناير عام 1938، في مدينة الزقازيق وهو عالم مصري أمريكي عمل فى وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط والاستكشاف الجيولوجي للقمر، كما عمل مديراً لمركز الاستشعار عن بعد فى جامعه بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على بكالوريوس الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس 1958، الزوجة باتريشيا الباز، والأبناء "كريمة، فيروز، منيره، ثريا".

كما قدمت المكتبة ورشة حكي عن "الصفات الحميدة" تحدثت فتحيه الجبالي عن الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان والتي ترتقي بأخلاقه وترفع من فكره ومستواه، ومن هذه الصفات الصدق والاحترام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقدير الكبير واحترام الصغير.

مكتبة كفر بهيده

وأقامت مكتبة كفر بهيده محاضرة عن "اليوم العالمي للوقاية من أمراض الكبد" تحدث عماد عبد القادر عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم لزيادة الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يسبب التهاب الكبد المؤدي إلى الإصابة بمرض وخيم وسرطان الكبد، كما تناول الحديث عن أهمية الكبد في جسم الإنسان وكيفية الحفاظ عليه وأهمية شرب الماء النظيف والابتعاد عن مصادر التلوث، والهدف من هذا اليوم وهو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، والحد من الإصابة بحالات عدوى جديدة بالتهاب الكبد B وC بنسبة 90%، تقليل الوفيات، والحصول على العلاج المناسب.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

صور لفعاليات ثقافة الدقهلية

أنشطة فرع ثقافة الدقهلية

أنشطة فرع ثقافة الدقهلية

أنشطة فرع ثقافة الدقهلية