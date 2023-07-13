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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق فعاليات معرض الأوبرا للكتاب ضمن احتفالات الثقافة بثورة 30 يونيو

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يعقد معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية تحت شعار إبدع وفكر، ويستمر لمدة 10 أيام احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، بهدف ربط ثقافة القراءة للفن والموسيقى.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال تصريحات تلفزيونية: "المعارض خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب متنقلة تتبع الهيئة العامة للكتاب ويشارك معها مجموعة من الناشرين، وتضم مجموعة كبيرة جداً من الكتب المتنوعة، ويتم التركيز فيها على كتب الشباب والأطفال والترجمات والكتب المخفضة لتشجيع الشباب وطلاب الجامعة، وهذا تقليد تتبعه وزارة الثقافة منذ سنوات كثيرة".

وأضافت: "بمناسبة ثورة 30 يونيو يقام هذا المعرض ليكون بداية سلسلة المعارض الخارجية في أرض دار الأوبرا، لكن المعرض ليس تابعاً لدار الأوبرا".

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ملتقى الثقافة والفنون 

وذكر التقرير، أنه في ساحة الأوبرا حيث تلتقي الفنون كلها ويلتقي الكتاب مع السينما والمسرح والموسيقى، وبالتالي، هنا ساحة متميزة وساحة ثقافية مفتوحة للجمهور المصري طوال فترة أيام المعرض على مدار 10 أيام ويشارك معنا فيها العديد من دور النشر الخاصة، بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويوجد بهذا المعرض الكثير من الكتب والموضوعات المختلفة للأطفال بأسعار في متناول الجميع في كثير من الإصدارات.

الأوبرا ابدع وفكر الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو نيفين الكيلاني معرض الكتاب

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