عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

اجتماع قيادات الهيئة
اجتماع قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة

عقد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اجتماعًا مع قيادات الهيئة، رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام والأقاليم الثقافية وعدد من مديري عموم الإدارات، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة بالهيئة على الصعيدين الفني والإداري.

 

اجتماع عمرو البسيوني بقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة

استهل "البسيوني" الاجتماع، بتوجيه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على ثقتها بتكليفه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، معربًا عن سعيه لتطوير العمل داخل الهيئة وتقديم مشروعات وبرامج تسير وفق خطة العمل بالوزارة والتكامل بين هيئاتها وقطاعاتها والتوجه العام للدولة لتحقيق العدالة الثقافية والتنمية المستدامة المستهدفة من البرامج المقدمة للجمهور في جميع المحافظات، مع استكمال العمل بالمشروعات القائمة والسعي لتطويرها، كما قدم "البسيوني" الشكر للفنان هشام عطوة على فترة عمله في رئاسة الهيئة والإنجازات التي تحققت خلالها، وأمنياته له بالتوفيق في منصبه الجديد.

مرحلة جديدة 

وأكد "البسيوني" على أن الهيئة ينتظرها مرحلة جديدة من العمل في ضوء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وما يشهده هذا الانتقال من طفرة في منظومة العمل لاستكمال برامج ورؤى الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الوسط الثقافي على موعد مع حدث كبير وهو افتتاح مسرح السامر التاريخي بكل ما يمثله هذا الصرح الإبداعي الكبير من قيمة ومعنى وتكريم رموزه على مدار تاريخه، معربا عن بالغ تقديره لمثقفي مصر ومبدعيها ومسرحييها، وعن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة الكثير من المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز أهداف العمل الثقافي بالهيئة.

 

اجتماع عمرو البسيوني بقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة

أول إفريقي يحصل على نوبل|محطات هامة من حياة الأديب النيجيري وولي سوينكا

فيروز كراوية: دمج الأنثروبولوجيا والتاريخ مفيد.. والذكاء الاصطناعي مخيف|صور

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

غدا.. انطلاق أولى فعاليات هيئة الكتاب بمعرض الأوبرا الثاني

محمد سليم شوشة: ميلان كونديرا طرح رؤى مغايرة بفن الروايةولفت انتباه العالم|خاص

غدا.. لقاء مفتوح مع الدكتور محمد سليم شوشة بمهرجان دواير الثقافي

ورش متنوعة لأطفال روضة السيدة وأهالينا ضمن فعاليات قصور الثقافة

ذكرى ميلاد مارسيل بروست.. محطات من حياة كاتب «البحث عن الزمن المفقود»

بسماتيك الأول.. حرر مصر من سيطرة الآشوريين وحكمها 54 عاما

الأنشطة والبرامج حتى سبتمبر

وأشار إلى أن خطة الهيئة خلال الأشهر الثلاث وحتى سبتمبر المقبل تشهد تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التي نستهدف من خلالها تحقيق التأثير المرجو من البرامج الثقافية لأكبر عدد من أبناء مصر ومنها احتفالات 23 يوليو واحتفالات الصيف والمقرر لها أن تقام في محافظتين ساحليتين بكل من أقاليم شرق الدلتا وغرب الدلتا والقناة وسيناء، بخلاف إقامة الفعاليات والأنشطة الصيفية المقدمة للرواد بكافة مواقع الهيئة بمحافظات الجمهورية وفي المواقع الخارجية وأماكن التجمعات، بخلاف المبادرات والمشروعات الثقافية والفنية الكبرى ومنها أسابيع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأسابيع الثقافية بمشروع "أهل مصر" المقدم لأبناء المحافظات الحدودية، إضافة إلى فعاليات مدن وأحياء "الإسكان بديل العشوائيات"، وأسابيع برنامج "المواطنة" بقرى محافظة المنيا، وبرامج "القوافل الثقافية" للقرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا للخدمة الثقافية.

اجتماع عمرو البسيوني بقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

كما شهد الاجتماع بحث استعدادات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومناقشة بعض الأمور الإدارية التي من شأنها تسهيل تنفيذ الأنشطة وتذليل أي عقبات في سبيل ذلك، حيث أكد "البسيوني" أن المشروعات الثقافية التي ستقوم الهيئة بتنفيذها في الفترة المقبلة تحتاج تضافر كافة القيادات بالهيئة وأقاليمها لخروجها بالشكل الذي يليق بقصور الثقافة كمؤسسة هدفها بث أشعة الفكر والتنوير في ربوع مصر كافة، مؤكدا على المتابعة الدورية الميدانية للفعاليات التي تقدمها فروع ومواقع الهيئة للتأكيد على تقديم الخدمة الثقافية للمواطنين بأعلى درجات الجودة.

الثقافة عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة نيفين الكيلاني العدالة الثقافية هشام عطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

قرعة تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يصطدم ببوركينا فاسو في مجموعة متوازنة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

موضوعات متعلقة

أول إفريقي يحصل على نوبل|محطات هامة من حياة الأديب النيجيري وولي سوينكا

فيروز كراوية: دمج الأنثروبولوجيا والتاريخ مفيد.. والذكاء الاصطناعي مخيف|صور

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

غدا.. انطلاق أولى فعاليات هيئة الكتاب بمعرض الأوبرا الثاني

محمد سليم شوشة: ميلان كونديرا طرح رؤى مغايرة بفن الروايةولفت انتباه العالم|خاص

غدا.. لقاء مفتوح مع الدكتور محمد سليم شوشة بمهرجان دواير الثقافي

ورش متنوعة لأطفال روضة السيدة وأهالينا ضمن فعاليات قصور الثقافة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. اختبارات القدرات.. الموعد وكيفية التسجيل

اشترت غرام عشيقها بحياة أولادها الثلاثة | جريمة مؤسفة في منشأة القناطر

بديل العشوائيات.. مصطفى بكري: 1.2 مليون مواطن استفادوا من التنمية الحضرية بالدولة

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تعلن حصاد نشاطها خلال دور الانعقاد الثالث

بسبب فضيحة الكوكايين.. روسيا تسخر من البيت الأبيض

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

لو بتشجع الأهلي أو الزمالك .. إزاي تسيطر على التوتر والغضب؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ