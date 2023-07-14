بحضور المحافظ .. حفل فني بمناسبة احتفالات 30 يونيو بثقافة سوهاج|صور

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، احتفالية فنية بمناسبة الاحتفالات المستمرة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بثورة 30 يونيو، نظمها فرع ثقافة سوهاج، بالتعاون مع طلاب جامعة سوهاج، وذلك بمركز إعداد القادة.

فعاليات حفل سوهاج

احتفالية ثقافة سوهاج

تضمن الحفل عرضاً فنياً لفرقة القصر للموسيقى العربية، وقدمت باقة من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور، بقيادة المايسترو خالد حبشي.

احتفالية ثقافة سوهاج

كما شهد المحافظ حفل توزيع 40 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك على المسرح الروماني، وتضمن عرضاً فنياً لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة محمد الرز، وتضمن فقرات غنائية راقصة منها "التنورة والعصا".

قيادات محافظة سوهاج

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، العميد أركان حرب أحمد فتحي المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام شئون مكتب المحافظ. وعدد من أعضاء ونواب المجلس المحلي والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.