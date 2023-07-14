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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بساتين البصرة لـ منصورة عز الدين ضمن القائمة القصيرة لجائزة الأدب العربي

صدى البلد

وصلت رواية «‏بساتين البصرة» للكاتبة منصورة عز الدين إلى القائمة القصيرة لجائزة الأدب العربي، التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس بالتعاون مع مؤسسة جان لوك لاغاردير.


رواية بساتين البصرة 

تنطلق أحداث الرواية من مدينة البصرة في العراق خلال القرن الثاني الهجري، حين يحلم أحد الرجال بالملائكة يجمعون الياسمين من حقول البصرة فيفسر الإمام الحسن البصري حلمه بخلو مدينة البصرة من علمائها، ثم تنقلنا عبر الزمان والمكان إلى مدينة القاهرة ومدينة المِنيا في صعيد مصر ودلتا النيل في مصر خلال العصر الحالي، في رحلة حافلة بالأسئلة والشكوك يبحث خلالها بطل الرواية بائع الكتب القديمة هشام خطَّاب عن ماهيته ويقتفي أثر ذاته.

وقد صدرت رواية بساتين البصرة لأول مرة عام 2020، عن دار الشروق.
 

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 منصورة عز الدين

منصورة عز الدين هى كاتبة وصحفية مصرية، وُلدت بمحافظة الغربية في 22 مارس عام 1976، وتخرجت في قسم الصحافة بكلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1998.

عملت منصورة عز الدين عقب تخرجها من الجامعة بمجال الصحافة كمحررة بالقسم الصحافي، وتدرجت في المناصب حتى شغلت منصب نائب رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب المصرية إلى جانب عملها كمحررة لقسم الكتب بالجريدة. 


اختيرت منصورة عز الدين في عام 2009 من بين أفضل 39 كاتبًا عربيًا تحت سن الأربعين في مشروع بيروت 39، كما حصلت على منحة إقامة أدبية من المدينة الدولية للفنون بباريس، والمعهد الثقافي الفرنسي لإنجاز كتاب يدور حول ذاكرة الطفولة.

بساتين البصرة منصورة عز الدين القائمة القصيرة جائزة الأدب العربي جائزة البوكر العربية

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