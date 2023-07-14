إقبال وتفاعل شديد .. ثقافة مطروح يطلق احتفالاته الفنية الصيفية | صور

أطلق فرع ثقافة مطروح احتفالاته الفنية الصيفية، بحفل نظمه أمس الخميس، على مسرح النادي الاجتماعي، وسط إقبال وتفاعل عدد كبير من أبناء وزائري محافظة مطروح.

جاء ذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

فرقة الأنفوشي

تضمن حفل الافتتاح عرضاً فنياً لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني على مسرح النادي الاجتماعي قدموا خلاله مجموعة من الفقرات الغنائية المتنوعة منها "على شط بحر الهوى، ميدلي سيد درويش، أما براوة، يا مسهرني، إسكندراني، تحيا مصر، وطني حبيبي"، هذا بجانب وجود منفذ لكتب إصدارات الهيئة والذى يقام طوال فترة الفعاليات.

فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية

جمهور مسرح النادي الاجتماعي

حضر الحفل محمد حمدي، مدير عام ثقافة مطروح، وعدد من القيادات الثقافية والشعبية والتنفيذية للمحافظة.

نادي أدب مطروح

ومن ناحية أخرى شهدت مواقع الفرع التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، عدداً متنوعاً من الفعاليات، حيث استمر نادي أدب مطروح العام في تنفيذ أمسياته الشعرية بقصر ثقافة مطروح برئاسة مختار عوض، وبحضور عدد كبير من مبدعي ومثقفي محافظة مطروح حيث تبادل الحضور إلقاء الأبيات الشعرية والتي تنوعت ما بين العامية والفصحى.

نادي أدب مطروح

بيت ثقافة الضبعة

ونظم بيت ثقافة الضبعة تحت إشراف ساهر رزق ورشة فنية لعمل أباجورة من قطع الأركيت، حيث قام الأطفال المشاركين في الورشة بتجميع القطع المكونة للأباجورة واستخدام المواد اللاصقة لتثبيت شكلها النهائي.