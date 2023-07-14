عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقبال وتفاعل شديد .. ثقافة مطروح يطلق احتفالاته الفنية الصيفية | صور

مسرح النادي الاجتماعي
مسرح النادي الاجتماعي بمطروح

أطلق فرع ثقافة مطروح احتفالاته الفنية الصيفية، بحفل نظمه أمس الخميس، على مسرح النادي الاجتماعي، وسط إقبال وتفاعل عدد كبير من أبناء وزائري محافظة مطروح. 

جاء ذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. 

المشكلة السكانية وآثارها على التنمية في نقاشات قصور الثقافة بالوادي الجديد

بحضور المحافظ .. حفل فني بمناسبة احتفالات 30 يونيو بثقافة سوهاج|صور

بساتين البصرة لـ منصورة عز الدين ضمن القائمة القصيرة لجائزة الأدب العربي

فاروق الباز من رموز بلدنا وحب الأوطان من الإيمان بثقافة الدقهلية|صور

أطلال لوروبيني ضمن التراث العالمي لليونسكو.. ماذا يعني اسم بوركينا فاسو؟

بعد استضافتها قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم|ملامح من تاريخ العاصمة الإيفوارية أبيدجان

انطلاق فعاليات معرض الأوبرا للكتاب ضمن احتفالات الثقافة بثورة 30 يونيو

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

أول إفريقي يحصل على نوبل|محطات هامة من حياة الأديب النيجيري وولي سوينكا

فيروز كراوية: دمج الأنثروبولوجيا والتاريخ مفيد.. والذكاء الاصطناعي مخيف|صور

فرقة الأنفوشي

تضمن حفل الافتتاح عرضاً فنياً لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني على مسرح النادي الاجتماعي قدموا خلاله مجموعة من الفقرات الغنائية المتنوعة منها "على شط بحر الهوى، ميدلي سيد درويش، أما براوة، يا مسهرني، إسكندراني، تحيا مصر، وطني حبيبي"، هذا بجانب وجود منفذ لكتب إصدارات الهيئة والذى يقام طوال فترة الفعاليات. 

 

فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية
جمهور مسرح النادي الاجتماعي

حضر الحفل محمد حمدي، مدير عام ثقافة مطروح، وعدد من القيادات الثقافية والشعبية والتنفيذية للمحافظة.

 

نادي أدب مطروح

ومن ناحية أخرى شهدت مواقع الفرع التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، عدداً متنوعاً من الفعاليات، حيث استمر نادي أدب مطروح العام في تنفيذ أمسياته الشعرية بقصر ثقافة مطروح برئاسة مختار عوض، وبحضور عدد كبير من مبدعي ومثقفي محافظة مطروح حيث تبادل الحضور إلقاء الأبيات الشعرية والتي تنوعت ما بين العامية والفصحى.

 

نادي أدب مطروح

 

بيت ثقافة الضبعة

ونظم بيت ثقافة الضبعة تحت إشراف ساهر رزق ورشة فنية لعمل أباجورة من قطع الأركيت، حيث قام الأطفال المشاركين في الورشة بتجميع القطع المكونة للأباجورة واستخدام المواد اللاصقة لتثبيت شكلها النهائي. 

 

بيت ثقافة الضبعة
مطروح مسرح النادي الاجتماعي الهيئة العامة لقصور الثقافة بيت ثقافة الضبعة نادي أدب مطروح فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

موضوعات متعلقة

المشكلة السكانية وآثارها على التنمية في نقاشات قصور الثقافة بالوادي الجديد

بحضور المحافظ .. حفل فني بمناسبة احتفالات 30 يونيو بثقافة سوهاج|صور

بساتين البصرة لـ منصورة عز الدين ضمن القائمة القصيرة لجائزة الأدب العربي

فاروق الباز من رموز بلدنا وحب الأوطان من الإيمان بثقافة الدقهلية|صور

أطلال لوروبيني ضمن التراث العالمي لليونسكو.. ماذا يعني اسم بوركينا فاسو؟

بعد استضافتها قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم|ملامح من تاريخ العاصمة الإيفوارية أبيدجان

انطلاق فعاليات معرض الأوبرا للكتاب ضمن احتفالات الثقافة بثورة 30 يونيو

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

ترشيحاتنا

أطلق النار على طليقته .. بيان عاجل من البترول بشأن حادث التجمع

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

ثنائي ريال مدريد يقتربان من الرحيل عن الفريق

أرخص سيارات تويوتا 2023 بالسوق المصري .. اعرف سعرها الجديد

الأمم المتحدة: من المقرر إرسال سفينتي حبوب إلى تركيا قبل انتهاء الصفقة

الحر يلتهم أوروبا.. العالم يعيش أيام ضبابية والخطر بدأ من هذه الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال وتفاعل شديد .. ثقافة مطروح يطلق احتفالاته الفنية الصيفية | صور

لا تتهاون.. مضاعفات جرثومة المعدة تسبب السرطان

احترس من تناول هذا المشروب في الصباح الباكر.. يضر بالأسنان ويسبب الارتجاع

طريقة كيك الرواني في البيت.. خطوة بخطوة

فيديو

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ