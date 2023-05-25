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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المسيرة الإبداعية لنازك الملائكة ضمن محاضرات بثقافة السويس|صور

قصر ثقافة السويس
قصر ثقافة السويس

شهد قصر ثقافة السويس، أمس الأربعاء، عددًا من الفعاليات الثقافية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

 

مسيرة نازك الملائكة 

حول المسيرة الإبداعية لنازك الملائكة عقد القصر محاضرة تحدثت بها الشاعرة جهاد التمساح، ملقية الضوء على مسيرة الشاعرة العراقية الكبيرة، التي تم إعلانها رمزًا للثقافة العربية لعام 2023 من قبل منظمة “الألكسو”، حيث تناولت مولدها في بغداد في بيئة ثقافية لأم شاعرة وأب كاتب، وتخرجها في دار المعلمين العالية، والتحاقها بمعهد الفنون الجميلة، وتخرجها في قسم الموسيقى، وصولًا لحصولها على شهادة ماجستير في الأدب المقارن بأمريكا، ثم تعيينها أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت، وعرضت "التمساح" بعضًا من أعمال الشاعرة الراحلة، ومنها الأعمال الشعرية الكاملة، وتنفيذ مجلة حائط عن مسيرة حياتها، بينما ناقش بيت ثقافة المعبر كتاب "أحمد زويل ابن النيل" إعداد مها ثاقب، عن سيرة حياة العالم الكبير وما قدمه للعلم. 

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محاضرة مكافحة الإرهاب 

 

كما عقد القصر محاضرة بعنوان "موقف الإسلام من الإرهاب ومكافحته"، تحدث بها أحمد الخولي الأستاذ بالتوجيه الإعدادي بالأزهر سابقا، موضحًا أن الإسلام حرم جميع أعمال الإرهاب وأشكاله وممارساته، ولابد من معالجة أسبابه وقطع السبل على الإرهابيين، مع ضرورة دعوة المؤسسات العلمية والتعليمية لإبراز الإسلام بصورته المشرقة التي تدعو إلى قيم التسامح والمحبة والتواصل مع الآخر. 

 

نظم الفعاليات فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وكانت ثقافة السويس قد شهدت ختام فعاليات العرض المسرحي "الحياة حدوتة"، لفرقة بيت ثقافة الزيتيات المسرحية على مسرح المركز الثقافي لنادي السماد، ضمن العروض المكثفة لمسرح بالثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.

السويس الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة نازك الملائكة فرع ثقافة السويس الألكسو

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