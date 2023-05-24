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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نجوم مصرية ومعرض «آدم» في قصر الأمير طاز الخميس 25 مايو

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز عند  الثامنة من مساء الغد، حفل «نجوم مصرية» بقيادة المايسترو مصطفى مهدى. 

 

وتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني منها: «اللي بنى مصر»، «ميدلي وردة»، «توبة» أداء ياسر العشري، «عيناك ليالٍ صيفية» أداء إيناس عامر، «مستنياك» أداء ليل عبد الله، «أول مرة تحب» أداء صبري دهب ، «عيون القلب» أداء خلود خالد ، «وحشتني» أداء سما كرم، «أهو ده اللي صار» أداء كريم معتز، «تلات سلامات» أداء إسلام أبو عوف، «ميدلي عدوية» أداء حمادة المنسي، «أما برواة» أداء رنا العطفي.

يذكر أن فرقة نجوم مصرية أسسها المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا مصطفى مهدي، وتضم العديد من الأصوات المميزة، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات التي لاقت نجاحًا كبيرًا فى دار الأوبرا، وقصر المانسترلي، وقصر الأمير بشتاك، وغيرها. 

 

معرض آدم 

 

يسبق الحفل فى السابعة مساءًا معرض «آدم»، الذي يضم مجموعة من أعمال فناني النحت، الرسم، التصوير، الحفر، الموزايك، الزجاج المعشق، ويستمر المعرض حتى اليوم الثامن من شهر يونيو القادم.

قصر الأمير طاز 

يقع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية المتفرع من شارع الصليبة، بمنطقة الخليفة بالقلعة، ويُعّد أحد القصور التاريخية خلال عصر المماليك، والذي أنشئه الأمير سيف الدين طاز بن قطغاج، أحد الأمراء البارزين في عصر دولة المماليك البحرية.

قصر الأمير طاز نجوم مصرية المايسترو مصطفى مهدي دار الأوبرا قصر المانسترلي قصر الأمير بشتاك معرض آدم القصور التاريخية

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