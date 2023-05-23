وزارة الثقافة الفلسطينية تستنكر حجب أغان فلسطينية وطنية عبر المنصات الرقمية

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية قيام منصات رقمية عالمية بحذف أغنية "أنا دمي فلسطيني"، للفنان الفلسطيني محمد عسّاف، الأمر الذي اعتبرته الوزارة جزءًا من الحرب على المحتوى الفلسطيني الوطني الهادف والملتزم.

احترام الثقافات

وأكدت الوزارة، أنه يفترض من هذه المنصات الرقمية أن تحترم تنوع الثقافات والمحتوى الذي يدافع عن حقوق الانسان المحمي من كافة القوانين والشرائع الدولية، بدلًا من أن تتسق مع الاحتلال ومخططاته التي تطال التراث والرواية والآثار والأرض، كما على هذه المنصات الإلتزام بنصرة الشعوب المضطهدة الذي هو في صلب رسالة الفن الخالدة، وإن ما قامت به هذه المنصات هو ترويج لرواية الإحتلال وحجب للرواية الفلسطينية.

وأضافت الوزارة، أن التحريض الذي يقوم به الإحتلال، ضد الفنانين الفلسطينيين الوطنيين، هو ضد الثقافة الوطنية الفلسطينية الملتزمة، التي تعرف واجبها في الدفاع عن حقوق شعبنا، وهو يصب في خانة العدوان والاستهداف اليومي لكل ما هو فلسطيني".