في ذكراه.. من هو النحات آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي؟

صادف أمس الثاني والعشرين من مايو ذكرى رحيل الفنان المصري آدم حنين، مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.

وُلد آدم حنين في 31 مارس 1929، بالقاهرة، وينتمي إلى أسرة تعمل في صياغة الحلي، نشأ أدم حنين في حي باب الشعرية، والتحق بمدرسة الفنون الجميلة عام 1949، وبعد تخرجّه في 1953، قضى مدة في مرسم الأقصر، ثم نال منحة دراسية لمدة سنتين لمتابعة تحصيله في أكاديمية الفنون الجميلة في ألمانيا عام 1957، وبعد أن استكمل دراسته أقام في فرنسا من 1971 حتى 1996، كرّس حياته خلال تلك الفترة لفنه.

آدم حنين

العودة إلى مصر

عاد آدم حنين إلى مصر عام 1996، وقد أصبح فناناً معروفاً على المستوى الدولي، وأقام مسكنه ومحترفه في منزل من الطوب الطيني في قرية الحرانية. عمل من سنة 1989 إلى 1998 مع وزارة الثقافة في ترميم تمثال أبي الهول في الجيزة. وفي 1996، أسس سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.

أسلوبه الفني

يُعد آدم حنين من أبرز النحاتين في العالم العربي خلال القرن العشرين، أنجز خلال مسيرته الفنية عددًا من القطع الكبيرة والصغيرة الحجم، باستخدام مواد متنوعة مثل الجرانيت والبرونز والجص والحجر الجيري والفخار.

تشكلت أعماله الأولى التماثيل المصرية القديمة «مع الدلالة على حس تبسيطي في معالجة الكتل والأحجام» وسجّلت بداية السبعينيات تطوراً هاماً في فنّه واستلهم من حرية التعبير النحتي.

من أعماله النحتية

في الثمانينيات، اتسمت منحوتاته بالأشكال المجردة والأحجام الصافية وبديناميكية الحركة، وكانت تدور حول مواضيع مثل قرصي الشمس والقمر ومفهوم الصعود.



فيما تشكلت أعماله في التسعينيات على المنحوتات كبيرة الحجم التي تعرض في الهواء الطلق، ومنها السفينة، المصممة كبديل مجازي للفضاء المتحفي. «تجسّد أعماله بشكل عام الحس الصرحي المختزل ومفهوم الأزل.»

تقنيات عتيقة

كان آدم حنين كذلك رسامًا، لكنه لم يستخدم في لوحاته الألوان الزيتية على القماش، بل أعاد إحياء تقنيات قديمة مثل الرسم على أوراق البردي بأصباغ طبيعية ممزوجة بالصمغ العربي، أو تقنية الرسم على الجص التقليدية.

وتميزت لوحاته التشخيصية أو اللوحات التي تمثل أشكالًا هندسية تجريدية، بصفاء الأشكال وحرارة الألوان التي يعززها عمق نحتي.

أنجز سنة 1960 رسومًا لتزيين كتاب صديقه الشاعر صلاح جاهين (1930 ـ 1986) «رباعيات صلاح جاهين»، واستخدم لذلك الحبر الهندي على الورق.

معارض آدم حنين

أقام العديد من المعارض الفردية، في القاهرة والإسكندرية وأمستردام ولندن وباريس وروما، كما شارك في الكثير من المعارض الجماعية في عدة دول. من بعض معارضه:

1980: الأكاديمية المصرية، روما، إيطاليا

1983: مركز سلطان، الكويت

1987: المركز الثقافي المصري، باريس

1988: جاليري (ASB)، ميونخ

1991: معهد العالم العربي، باريس، فرنسا

1999 ـ 2000: متحف المتروبوليتان للفن الحديث، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

كان له متحف في الحرانية اُفتتح في يناير 2014، وله آثار في متحف الفن المصري الحديث في القاهرة وكذلك في متاحف: المتحف العربي للفن الحديث، في الدوحة، الذي يضم منحوتته الهائلة السفينة والمعروضة في باحة المدخل.

جوائز وتكريم

حصل آدم حنين على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، عام1998؛ والجائزة الأولى للإنتاج الفني؛ كما كرّم في معرض المكرمون، عام 1996؛ وحصد جائزة مبارك للفنون عام 2004؛ وكرّم من الصالون الأول للفن التشكيلي بمؤسسة الأهرام، عام 2014.

وفاته

تُوفي في مثل هذا اليوم 22 مايو، عام 2020، عن عمر ناهز 91 عامًا.