بـ«وادي العميان».. قصور الثقافة تختتم عروض شباب المسرح بمحافظة الغربية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات العروض المسرحية التي تأتي في إطار مشروع شباب المسرح بمحافظة الغربية، وذلك من خلال العرض المسرحي «وادي العميان»، المأخوذ عن قصة الأديب والمفكر الإنجليزي “هربرت جورج ويلز”.



أحداث العرض المسرحي



تدور أحداث العرض المسرحي «وادي العميان» في إطار من الخيال العلمي، حول مجموعة من الأشخاص يعيشون حياة بدائية تمامًا لكن تملؤها الحب والمشاعر الطيبة، يصابون بمرض غريب جعل كل سكان الوادي من العميان، حتى تتشابك الأحداث بوصول شخص غريب إلى الوادي ومحاولته التأثير عليهم وتغيير سلوكهم، فمن منهم يستطيع أن يغير الآخر.. أهل الوادي أم الرجل الغريب؟

العرض المسرحي بطولة عدد من مواهب فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، من بينهم: كريم عقار، هاجر صقر، أحمد البلتاجي، داليا هشام، كريم الجنزوري، سارة عجيب، حسين حربي، محمد ماندو، نادر قادوس، ريم أدهم، تأليف أحمد آدم، ومن إخراج حسين حربي.

يذكر أن قصور الثقافة أقامت عددا من العروض المسرحية بمحافظة الغربية خلال شهر مايو الحالي، ضمن مشروع التجارب النوعية لشباب المسرح، وهم: "رصد خان" للمخرج محمود فايد، "الجميلة والوحش" للمخرج محمود علامة، "الثانية عشرة صباحًا" للمخرج أحمد المزين، "الأبواق والتوت البري" للمخرج محمد رأفت، "قضية إسكات الببغاوات" للمخرج أحمد جمال، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتم تقديمه بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، وعرضهم أمام لجنة تحكيم الأعمال المشاركة، بحضور الشاعرة والكاتبة صفاء البيلي، والناقد الفني محمد علام، والمخرج المسرحي محمد صابر، والناقدة الفنية إيمان سلامة.

العرض المسرحي

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