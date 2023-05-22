لمدة أسبوع.. قصور الثقافة تقدم عرض قلب الجبل بمسرح طهطا في سوهاج

انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي «قلب الجبل» لفرقة طهطا المسرحية، على خشبة مسرح قصر ثقافة طهطا، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

فريق العمل

العرض المسرحي من تأليف على عثمان، ألحان يوسف شعبان، أشعار محمد كمال، سينوغرافيا أبو بكر مظهر، مخرج منفذ إكرامي الفاوي، وإخراج مصعب صبري، بطولة رانيا مجدي، ياسر عطية، ريموندا بولس، نانسي جميل، طاهر محمد،

وتدور قصته حول فكرة الثأر والعادات والتقاليد وتقبل المجتمع للغجر، حيث يناقش بشكل عام قضايا الثأر وتوابعها، فضلًا عن قضية المواطنة وتقبل الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، من خلال تقبل مجتمع القبيلة للغجر ونظرتهم لهم، وتتسارع الأحداث في صراع درامي بين الخير والشر.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويستمر عرضه بمسرح القصر لمدة سبع ليالٍ متتالية.

العرض المسرحي

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