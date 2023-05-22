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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق أول ليال العرض المسرحي اتحاد ملاك القمر لفرقة أبو تيج

العرض المسرحي
العرض المسرحي

انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي «اتحاد ملاك القمر»، لفرقة قصر ثقافة أبوتيج بأسيوط، أمس السبت، ضمن عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك بحديقة ناصر بمركز أبوتيج. 

 

العرض المسرحي 

 

قصة العرض المسرحي

العرض يسرد قصة عن سيدة أرملة وابنها الوحيد، وتبدأ أحداث المسرحية بتوافد الديانة على أُم علي وهي في انتظار عودة ابنها من المطار ليتسلم ميراث عمه الذي هاجر من قبل إلى أمريكا وكون ثروة كبيرة وقام بشراء خمسة فدادين بكل ثروته فوق سطح القمر، وكانت هناك مطاردة لهذا العم من مجموعة مافيا أرسلتهم وكالة ناسا للحصول على هذه الصكوك وتم قتل العم وعند وصول علي إلى المطار وجد جثة عمه في تابوت وبدأ صراع المافيا مع علي فى إطار كوميدي.

الجمهور في حديقة ناصر

العرض تأليف عبد الفتاح البلتاجي، ديكور وملابس الفنان أيمن الهلالي، أشعار عصام همام، بطولة نخبة من مبدعي التمثيل والمسرح العرض المسرحي من إخراج الفنان عبد الفتاح قدورة، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدم ضمن عروض المسرح بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي. ويستمر حتى الجمعة 26 مايو الحالي.

العرض المسرحي اتحاد ملاك القمر المخرج هشام عطوة أبوتيج وكالة ناسا فرع ثقافة اسيوط

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