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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدر حديثًا.. «الورّاق - أمالي العلاء» للكاتب يوسف زيدان

الكاتب يوسف زيدان
الكاتب يوسف زيدان

أصدرت دار الشروق، في يونيو الماضي، أحدث روايات الكاتب يوسف زيدان «الورّاق - أمالي العلاء». 

 

غلاف رواية الورّاق - أمالي العلاء

 

رواية الورّاق - أمالي العلاء

تدور الرواية عن ابن النفيس، حيث عاش علاء الدين «ابن النفيس» ثمانين عامًا، عاصر خلالها من أهوال الأحوال والأحداث الجسام، قدرًا هائلًا: الحروب الصليبية والحملة السابعة المريعة على دمياط وشمال مصر، غزو المغول وسقوط بغداد على يد هولاكو، صراعات السلطة بين الجيل الأخير من الأيوبيين والجيل الأول من الحكام المماليك، ثورة حصن الدين ثعلب، المصادمات الشديدة بين أقطاي وأيبك وقطز وبيبرس وقلاوون.. وكان «العلاء ابن النفيس» قريبًا من ذلك كله، فقد كان الطبيب الخاص للظاهر بيبرس، ورئيس أطباء مصر والشام.. ومع اضطراب أحوال زمانه، لم يتوقف يومًا عن التأليف في الطب والفكر وعلوم عصره، وترك لنا من بعده آلاف الصفحات.. فكيف عاش «ابن النفيس» وما الذي أملاه من وقائع حياته على «الورَّاق» الذي يصغره بأربعين عامًا، وعاش أربعين عامًا بعده؟ هذا ما تحكيه هذه الرواية.

 

يوسف زيدان

وُلد يوسف زيدان يوم 30 يونيو عام 1958 في محافظة سوهاج، وانتقل إلى الإسكندرية مع جده وهو طفل صغير ودرس في مدارسها.

التحق بقسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية وحصل على شهادة ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1980. حصل على درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية برسالته عن «الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلي، دراسة وتحقيق لقصيدة النادرات العينية للجيلي مع شرح النابلسي». حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية برسالته عن «الطريقة القادرية فكرًا ومنهجًا وسلوكًا، دراسة وتحقيق لديوان عبد القادر الجيلاني» عام 1989.
وحصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم عام 1999. ومما يذكر أيضاً ان الدكتور يوسف زيدان أنشأ قسم المخطوطات في مكتبة الإسكندرية عام 1994 وعمل رئيساً له. 

 

مؤلفات ودراسات

كتب يوسف زيدان العديد من المؤلفات في مجالات متعددة منها ما يتصل بالتراث الإسلامي، كذلك الإنتاج الأدبي. وتتوزع أعماله على فروع: التصوف الإسلامي والفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم الطبية والرواية والقصة القصيرة وكذلك فهرسة المخطوطات التراثية.

 

جوائز 

نال الكاتب يوسف زيدان عدة جوائز دولية، منها: جائزة «عبد الحميد شومان» للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات.

ونالت روايته الأشهر «عزازيل» عدة جوائز عالمية: الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 2009، جائزة أنوبي عام 2012، وجائزة بانيبال عام 2013.

يوسف زيدان الور اق - أمالي العلاء ابن النفيس سوهاج الفلسفة الإسلامية

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