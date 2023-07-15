تعرف على نشاط البيت الفني خلال الموسم الصيفي |صور

يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، نشاطاً فنياً خلال الموسم الصيفي 2023، بمختلف المسارح التابعة للبيت، حيث يقدم عروضاً مسرحية وحفلات غنائية واستعراضية على مسرح البالون، ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، ومسرح وسيرك مدينة جمصة، وسيرك مدينة العريش، والسيرك القومي بالعجوزة، وقاعة صلاح جاهين بالبالون.

مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية



الفرقة القومية للفنون الشعبية

يقام على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ثلاثة عروض فنية، البداية مع فرقة رضا بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز ابتداءا ً من يوم 14 يوليو حتى يوم 28 من نفس الشهر، وعقب انتهاء فرقة رضا تبدأ الفرقة القومية للفنون الشعبية برنامجها الاستعراضي بقيادة الفنان هانى النابلسى من يوم 30 يوليو حتى يوم 13 أغسطس.

عرض غنائي استعراضي

العرض الغنائي فنان الشعب سيد درويش

ويعود من جديد لأحضان جمهوره بالإسكندرية العرض الغنائي الاستعراضي فنان الشعب "سيد درويش" ابتداءاً من يوم 16 أغسطس حتى 30 أغسطس، العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان ماهر عبيد وبطولة الفنان محمد عادل والفنانة لقاء سويدان ونخبة كبيرة من الفنانين، ومن إخراج الدكتور اشرف عزب.

عروض السيرك

السيرك القومي

وتشهد مدينة جمصة والعريش استمرار نجاحات عروض السيرك القومي بقيادة المخرج وليد طه.

الفرقة القومية للموسيقى الشعبية



الفرقة القومية للموسيقى الشعبية

وتتألق على مسرح جمصة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، والتى بدأت عروضها منذ يوم 10 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 24 من ذات الشهر.

احتفالية رأس السنة الهجرية

الإنشاد الديني

وفى القاهرة يستمر السيرك القومي والفرقة القومية للفنون الشعبية فى تقديم حفلاتهم بنجاح، كما ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 يوليو احتفالية كبيرة بمناسبة رأس السنة الهجرية، وتحييها شعبة الإنشاد الديني فى تمام الساعة التاسعة مساءاً على مسرح البالون بالعجوزة، وتقدم باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية.

كما تجرى الأن بروفات لعروض غنائية استعراضية استعداداً لعرضها قريباً على خشبة مسرح البالون وقاعة صلاح جاهين، بطولة نخبة كبيره من ألمع النجوم .