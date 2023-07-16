عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تهديد شادية ورفض عبد الحليم.. أدوار ناجحة ومواقف مؤثرة في مسيرة الفنان يوسف شعبان| صور

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان يوسف شعبان، صاحب الرصيد الكبير من الأعمال الدرامية والسينمائية، والذي امتدت مسيرته الفنية لنحو 50 عاما، كما كان نقيبا للممثلين لدورتين متتاليتين.

وُلد يوسف شعبان في 16 يوليو عام 1931 بحي شبرا، وتلقى تعليمه الأساسي بمدرسة الإسماعيلية، والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية، وبسبب تفوقه في مادة الرسم؛ قرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة؛ فأجبرته على الانضمام لكلية الحقوق في جامعة عين شمس، وهناك تعرف على أصدقاء عمره الفنان كرم مطاوع والممثل سعيد عبد الغني والكاتب إبراهيم نافع.

قرر يوسف شعبان بناء على نصيحة كرم مطاوع، الالتحاق بفريق التمثيل في الكلية ثم قدم أوراقه اعتماده في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبسبب ضغط الدراسة في الكلية والمعهد قرر التركيز في دراسة المعهد وسحب أوراقه من كلية الحقوق وهو في السنة الثالثة، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962. 

 

العمل الأول 

بدأ يوسف شعبان مسيرته السينمائية عام 1958 في فيلم «سهم الله»، ثم توالت أعماله السينمائية التي جاوزت 133 فيلماً سينمائياً.

لاقى في بداياته السينمائية منافسة قوية و شريفة من أبرز نجوم فترة الستينات وهم رشدي أباظة، وصلاح ذو الفقار، وكمال الشناوي، وشكري سرحان، وحسن يوسف.

في ذكراه .. تعرف على مغامرات أول رجل يصل القطب الجنوبي ونهايته المأساوية

صدر حديثًا.. «الورّاق - أمالي العلاء» للكاتب يوسف زيدان

شارك في السينما الصامتة وأول فيلم مصري ناطق|ذكرى ميلاد الفنان سراج منير

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر مؤلفات الكاتب المغربي إدريس الشرايبي

ينتمي لعائلة أدبية عريقة.. ذكرى ميلاد الكاتب ثروت أباظة

تعرف على نشاط البيت الفني خلال الموسم الصيفي |صور

ثقافة السويس تناقش دور الشباب في التنمية والبناء|صور

إقبال وتفاعل شديد .. ثقافة مطروح يطلق احتفالاته الفنية الصيفية | صور

المشكلة السكانية وآثارها على التنمية في نقاشات قصور الثقافة بالوادي الجديد

بحضور المحافظ .. حفل فني بمناسبة احتفالات 30 يونيو بثقافة سوهاج|صور

للعندليب رأي آخر 

 

مشهد من فيلم معبودة الجماهير 

حدث خلاف  قبل البدء في تصوير فيلم «معبودة الجماهير» إنتاج عام 1967 والسبب أن الفنان عبد الحليم حافظ كان غير مقتنع بيوسف شعبان، بينما عارضت الفنانة شادية المقتنعة به لأنهما قدما أفلاماً ناجحة معاً  قبل سنوات قليلة، فهددت شادية بترك الفيلم إذا لم يتم التعاقد مع يوسف شعبان وبدوره قرر يوسف شعبان ترك الفيلم كَحل وسط للخلاف القائم بين النجمين الكبيرين ولكن ذكاء الفنان عبد الحليم حافظ كان أكبر من هذا الخلاف البسيط، واجتمعت جميع الأطراف في منزله وتم حل المشكلة وديا، ووافق على مشاركة يوسف شعبان معهما في بطولة الفيلم وأصبحا صديقين. 

 

المسيرة التلفزيونية 

 

مشهد من مسلسل رأفت الهجان 

بدأ يوسف شعبان  مسيرة أعماله التلفزيونية منذ عام 1963، وقدم أكثر من 130 مسلسلاً، أبرزها: العائلة والناس، انتقام امرأة، الشهد والدموع، الوتد، عيلة الدوغري، لحظة ضعف، رأفت الهجان وتألق به بشكل بارع في أداءه لشخصية ضابط المخابرات "محسن ممتاز"، محمد رسول الله إلى العالم، المكان المقصود، أعمال رجال، التوأم، ضد التيار، أميرة في عابدين، امرأة من زمن الحب، الضوء الشارد، المال والبنون والمشاركة بالجزء الخامس من «ليالي الحلمية» والجزء الأول من مسلسل حول «السيرة الهلالية» بنفس العنوان وغيرها من الأعمال.

 

المسيرة المسرحية 

بدأ يوسف شعبان مسيرته المسرحية بالمسرحية التلفزيونية «الطريق المسدود» من إخراج الفنان نور الدمرداش، ثم قدم عدة مسرحيات أهمها «شيء في صدري» و «أرض النفاق». وعندها قرر تقديم اقتراح جريء بإنشاء 6 فرق مسرحية تلفزيونية بدلا من فرقة مسرحية واحدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تخرجت من المعهد المسرحي ولكن قوبل اقتراحه بالرفض وصدر قرار بتوقيفه لمدة 3 أعوام.

وبعدها حصلت أزمة كبيرة في مسرح التلفزيون وقرروا إلغاء إيقافه ولكنه رفض العودة إليهم وشارك في بطولة مسرحية من إنتاج القطاع الخاص بعنوان «مطار الحب» بمشاركة الفنان عبد المنعم مدبولي والفنانة ميرفت أمين عام 1970. 

 

الحياة العائلية 

 

يوسف شعبان وليلى طاهر

تزوج يوسف شعبان من الفنانة ليلى طاهر،  واستمر زواجهما 4 سنوات. وبعدها تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد الأول أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء. آخر زوجاته كانت سيدة كويتية تُدعى إيمان خالد الشريعان، وأنجبت له زينب ومراد. 

 

نقيب الممثلين 

قرر الفنان يوسف شعبان الابتعاد عن المجال السينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في السنة للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب للممثلين.

وفي عام 1997، فاز يوسف شعبان في بمنصب رئيس نقابة المهن التمثيلية، واستطاع خلال فترته تسديد جميع ديون النقابة، كما أنشأ نادياً كبيراً في القاهرة لاجتماع أعضاء النقابة، وعالج العديد من الفنانين الذين لم يكونوا يستطيعون دفع مصاريف علاجهم، واستطاع أن يستمر في منصبه دورتين متتاليتين.

 

وفاته  

تُوفي يوسف شعبان في 28 فبراير 2021 ، عن عمرٍ ناهز 90 عاماً، متأثراً بإصابته بمرض فيروس كورونا.

 

يوسف شعبان كرم مطاوع رشدي أباظة عبد الحليم حافظ الفنانة شادية محسن ممتاز رأفت الهجان المال والبنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن المرض الغامض بمحافظة قنا

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

كل ذكرياتك برسائلك ضاعت في هذا التطبيق الشهير.. إليك طريقة إرجاعها

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

تهديد شادية ورفض عبد الحليم.. أدوار ناجحة ومواقف مؤثرة في مسيرة الفنان يوسف شعبان| صور

جلست بالخلف..صورة تجمع الملكة رانيا بولي العهد الأردني والأميرة رجوة تثير جدلا

فرصة للمصيف.. 4 أيام إجازة رسمية هذا الأسبوع

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ