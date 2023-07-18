باع نصف منزله بسبب الديون| مصري يفوز بـ 50 مليون جنيه من الكويت.. إيه الحكاية؟!

تحظى الجوائز المالية الكبرى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتمنى الكثيرون الفوز بها في يوم من الأيام.

ولكن للمصري المقيم بالكويت هاني راضي، تحقق حلمه بالفوز بجائزة قدرها 500 ألف دينار كويتي، والتي تعادل 50 مليون جنيه.

ويأتي هذا الإنجاز بعد فوزه بجائزة نصف السنوية لحساب "النجمة" التابع للبنك التجاري الكويتي، وهي فرصة نادرة لا يتاح للجميع الحصول عليها.











وتم إجراء سحب الجائزة التي فاز بها هاني راضي على الهواء مباشرة من قبل البنك التجاري الكويتي، وتم نشر الحدث عبر الصفحة الرسمية للبنك.

وحضر السحب ممثلون من مكتبي التدقيق العالمي Deloitte & Touche - الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاهم»، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التجارة والصناعة للإشراف على آلية السحوبات.



معلومات عن الفائز بجائزة الـ50 مليون جنيه

وأعلن البنك التجاري الكويتي اسم الفائز بجائزته النصف سنوية، وكانت المفاجأة للجميع بفوز المصري هاني راضي بمبلغ قدره 500 ألف دينار كويتي، وهي جائزة تحصل عليها مرتين في العام.

ولم يتوانى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم التهاني والمباركات للفائز المصري.





يعاني من ضائقة مالية كبيرة

يبلغ هاني راضي من العمر 40 عامًا، وهو مقيم في الكويت ويعمل في مجال الأخشاب والحديد.

ويمتلك حسابًا لدى البنك التجاري الكويتي منذ عام 2006.

ويعاني هاني من ضائقة مالية كبيرة، إذ خسر خلالها أموالًا كثيرة واضطر إلى بيع نصف منزله.

وتلقى هاني راضي خبر فوزه بالجائزة أثناء قضاء عطلته في مصر، وعاد إلى الكويت فور تلقي الخبر.

وعندما تم السؤال عن أول ما يفكر به بعد الفوز بالجائزة، أجاب "سداد الديون والمستحقات لأصحابها".

ما هو حساب النجمة؟

ووفقًا لجريدة "الراي" الكويتية، فإن حساب "النجمة" هو حساب مميز يقدمه البنك التجاري الكويتي ويوفر جوائز مالية متنوعة طوال العام.

وتتضمن هذه الجوائز جائزة أسبوعية قيمتها 5 آلاف دينار، وجائزة شهرية بقيمة 20 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية قدرها نصف مليون دينار.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد جائزة السحب الكبرى بمبلغ مليون ونصف المليون دينار، والتي سيتم السحب عليها في يناير 2024.