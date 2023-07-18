شركة يابانية عملاقة تكشف عن مشروع ضخم في الإمارات

أعلنت شركة إتوتشو اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على تأسيس سلسلة إمداد منخفضة الكربون للحديد وذلك بالشراكة مع جيه.إف.إي ستيل كورب وحديد الإمارات أركان وموانئ أبوظبي بهدف تحقيق أهداف تنمية خضراء.

وقالت الشركة اليابانية، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتشييد سلسلة الإمداد خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإمارات حيث سيشيد المشروع.

واتفقت الإمارات واليابان على التعاون في التكنولوجيا ومكافحة تغير المناخ خلال زيارة كيشيدا التي تأتي في إطار جولة أوسع نطاقا في بلدان الخليج.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، شهدا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنويع مجالاتها.

وذكرت الوكالة أن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد، ونائب رئيس ديوان مجلس الوزراء الياباني إيسوزاكي يوشيهيكو، تبادلا 6 مذكرات تفاهم واتفاقات خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي.

وشملت المذكرات مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك اليابانية، وأخرى بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية.