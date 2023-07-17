محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان في أبو ظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، اليوم الاثنين، فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.



وجرت لرئيس وزراء اليابان مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لمعاليه، كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين مرددين عبارات ترحيبية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

واصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيف البلاد إلى منصة الشرف؛ حيث عُزف السلام الوطني للبلدين.

ويرافق رئيس وزراء اليابان، وفد يضم كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية، بجانب رجال أعمال ومسؤولي كبريات المؤسسات والشركات في اليابان، وسعادة إيسوماتا أكيو، سفير اليابان لدى الدولة.