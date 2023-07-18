أهالى السرو بدمياط يعانون من ندرة مياه الشرب والانقطاع المتكرر

أرسل المواطن محمود عبد الهادى التمامى من أبناء مدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط شكوى الى “بين الناس ” بموقع صدى البلد ،يتضرر فيه من معاناة اهالى المدينة من الانقطاع الدائم والمتكرر لمياه الشرب.

جاء في شكواه " نحن أهالى مدينة السرو بدمياط نعانى بشدة من نقص مياه الشرب الحاد مدة تقترب من الشهر حيث أن مياه الشرب ضعيفة جدا ولا تصعد إلى الدور الأرضى، اضافة الى انقطاعها بشكل مستمر بالمدينة.

وتابع في شكواه" قائلا لقد استغثنا بالمسئولين على كافة المستويات ولا مجيب والمشكلة كما هى وأرسلنا استغاثات كثيرة إلى أعضاء مجلسى النواب والشورى والاجهزة التنفيذية بالمحافظة ولا مجيب كما انتشرت الاستغاثات على كافة صفحات الفيسبوك ولا مجيب ومشكلة نقص مياه الشرب فى مدينة السرو يعانى منها كافة أهالى مدينة السرو وخزانات المياه التى فوق كل سطح فارغة لأن المياه لا تصعد إليها طوال اليوم والليل مما يتم إجبار الأهالى على تشغيل المواتير فترات طويلة مما يؤدى إلى استهلاك الكهرباء بكميات كبيرة وارتفاع فاتورة الكهرباء ارتفاعا مصاعفا كما أنه تم حرق عدد كبير من المواتير نظرا للتشغيل فترات طويلة والمياه تكون تكاد مقطوعة او ضعيفة جدا .

وأشار الى ان أهالى مدينة السرو يستغيثون ويصرخون من نقص مياه الشرب الشديد منذ شهر ويناشدون كافة المسئولين على كافة المستويات للتدخل الفورى وإنقاذ أهالى المدينة والعمل على زيادة قدرة مياه الشرب .