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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تناقش آلية استكمال أعمال مد خطوط الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددا من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و مديرى شركتى مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الإدارات المعنية بتلك الجهات.

وتم عرض الموقف الحالى للمنطقة و كذلك موقف المرافق بها ، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء .

ووجهت "المحافظ"، بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المخطط ، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة و الرؤى المستقبلية لها مع ضرورة وضع تلك الدراسات بناءً على معاينة الوضع على أرض الواقع ، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك..

وعلى جانب آخر، اطلعت محافظ دمياط، على الإجراءات التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد استلامها للمشروعات بالمنطقة، لاستكمال أعمال الشبكات للمياه والصرف الصحى ، كما ناقشت ملامح الخطة القادمة لتنفيذ تلك الأعمال.

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