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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسماء المرشحين لعضوية الأطباء بعد انتهاء الفصل في الطعون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت اللجنة العامة للإنتخابات من فحص جميع الطعون المقدمة إليها ضد المرشحين المطعون عليهم، حيث استعرضت جميع الطلبات التي قام الطاعنون  بتقديمها في الموعد القانوني للطعون من الاثنين حتي الجمعة الماضية.


وأكدت اللجنة العامة أن المستشار  القانوني بـ النقابة العامة للأطباء قام بدراسة المستندات المقدمة من الطاعنين و الردود الخاصة بالمطعون عليهم و رأي اللجان الانتخابية بالفرعيات المعنية بالطعون، و انتهت اللجنة بعد دراسة أسباب الطعون و مناقشة مدي جديتها و قانونيتها الي استبعاد بعض المرشحين لصحة اجراءات و أسباب الطعن عليهم و رفض استبعاد اخرين لعدم وجود سند قانوني لذلك.


وأفادت اللجنة العليا لانتخابات الأطباء أنه سيتم فتح باب التنازلات يوم السبت المقبل و حتي يوم الخميس ٢٧ من يوليو الجاري بالنقابة العامة و جميع النقابات الفرعية
و قامت اللجنة بترتيب أسماء جميع السادة المرشحين طبقا لاسم الشهرة الخاص بهم بالترتيب الابجدي في جميع النقابات الفرعية و العامة بعد انتهاء مرحلة الفصل في الطعون
و جاءت قوائم السادة المرشحين حتي الان بعد انتهاء الطعون و قبل بدء مرحلة التنازلات كما يلي :
اضغط علي الرابط https://cutt.us/xToup

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