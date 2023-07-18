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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحباط 7 حالات بناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في السنطة بالغربية

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

أحبطت رئاسة مركز ومدينة  السنطة بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى  المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

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محافظ الغربية يناقش مع هيئة الطرق تطوير المحاور المرورية والطرق الرئيسية بطنطا والمحلة

وأوضحت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

وكان محافظ الغربية شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

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