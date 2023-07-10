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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها في مركز ومدينة طنطا وذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث يتم توسعة الطريق تمهيداً لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية.

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وعلى هامش الجولة تابع المحافظ أداء عمال النظافة بحي أول وثان طنطا، في رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة بشوارع المدينة.

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يذكر أن مستشفى الأورام يتكون من 4 مباني تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سرير داخلي ، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي و 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، إلى جانب قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، كما يضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي ، 6 أسرة )، وقسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR  لمختلف الفئات العمرية ).

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التخصصات الطبيه أعمال انشاء الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور محمود العيادات الخارجية الطرق الرئيسية المشروعات الخدمية المشروعات المحاور المروريه المحاور المروري

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