نتنياهو يهدد بشن عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشن عمليات عسكرية في الضفة الغربية، بادعاء تنفيذ عمليات مسلحة ضد المستوطنين وقوات جيش الاحتلال.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته الأسبوع، اليوم الأحد، إن "أي أحد يقتل إسرائيليين، وأي أحد ينفذ إرهاب، سيصل إلى أحد مكانين: السجن أو القبر".

وتابع: "هذه سياستنا ونحن ننفذها بثلاث طرق: أولا، نغلق الحساب مع منفذي العمليات بدون استثناء؛ ثانيا، نستهدف مرسلي الإرهاب والبنية التحتية للإرهاب؛ ثالثا، نبادر ونفاجئ. ونحن نقرر توقيت عملياتنا، مثلما فعلنا في عملية ’درع وسهم’ العسكرية ضد الجهاد الإسلامي في غزة، ومثلما فعلنا في عملية ’بيت وحديقة’ العسكرية جنين. ونحن نغير المعادلة وهكذا سنستمر".