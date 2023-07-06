عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصر ثقافة طنطا يناقش طرق التصدي لظاهرة الإرهاب الإلكتروني في المجتمع

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، جاء في مقدمتها محاضرة توعوية بعنوان "الإرهاب الإلكتروني وطرق التصدي له"، أقيمت بقصر ثقافة طنطا، وتحدث خلالها الصحفي علاء شبل عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة جراء هذه الظاهرة.

وأكد "شبل" أن الإرهاب الإلكتروني يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الخبيثة، أهمها: الإخلال بالأمن العام، وزعزعة استقرار المجتمعات، وجمع الأموال لتمويل التنظيمات والعمليات الإرهابية، والترويج لأفكار ومبادئ مغلوطة، وبث الرعب ونشر الخوف بين أفراد المجتمع، لافتا إلى أن هجمات الإرهاب الإلكتروني لا تختلف عن الإرهاب التقليدي، من حيث أهدافها السياسية.

وعن طرق التصدي له، أوضح علاء شبل ضرورة تفعيل استراتيجية شاملة لمعالجة الدوافع كافة التي تتبنى الفكر المتطرف، من خلال عدد من القوانين التي تعمل على تنظيم عملية الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، كما شدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار أهم الأسباب التي قد تدفع الشباب للوقوع فرسية للتطرف والإرهاب، مثل البطالة، وتفشي الأمية، والفقر.

واختتم حديثه بالتأكيد على دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في رفع الوعي والحديث عن مخاطر الإرهاب بشتى صوره، والعمل على تجديد الخطاب الديني من خلال دور مؤسسات الدولة الدينية على مواقع شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي وبث ونشر ثقافة التسامح والحوار وتصحيح المفاهيم.

في سياق آخر، شهدت مواقع مكتبة محلة أبو علي، وبيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، ومكتبة كفر حجازي الثقافية العديد من الأنشطة والفعاليات، منها ورش فنية لتدوير الخامات المختلفة من القماش والبلاستيك، ومحاضرة عن الرعاية الصحية لذوي الهمم، وورش حكي للأطفال.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية الإرهاب الإلكتروني وطرق التصدي له جراء هذه الظاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

توقيع عقوبات مغلظة على جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الإسماعيلي.. تعرف عليها

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

ترشيحاتنا

ليس محمد صلاح .. نجم ليفربول على رادار الدوري السعودي

حث عليه النبي.. عمل صالح يستغرق لحظة واحدة يغفر جميع ذنوبك

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

مقتل جندي إسرائيلي إثر إطلاق نار في الضفة الغربية.. فيديو

مقابل راتب خيالي.. تقارير: رياض محرز يوافق على الانتقال لأهلي جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ