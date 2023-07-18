تحذير مخيف للأمم المتحدة من الحر.. وتوقعات بقمة مناخ ساخنة في دبي

حذرت الأمم المتحدة، من أن موجة الحر التي تضرب العالم وتجاوزت الأرقام القياسية في القارة الأوروبية تحديدًا، لن تقف عند هذا الحد، والقادم قد يكون أصعب، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

قال جون نيرن، المستشار البارز لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن "شدة هذه الأحداث (موجات الحر) ستستمر في الازدياد".

أضاف "على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة".

ووصلت درجة الحرارة في منطقة جنوبي إيطاليا إلى 46 درجة مئوية، وهو رقم قياسي جديد في أوروبا.



وحذر خبير المناخ، كارلو بونتمبو، من أن مناطق أخرى في القارة الأوروبية قد تتعرض إلى مستويات مماثلة من الحرارة القياسية.

وسترتفع الحرارة في العاصمة الإسبانية مدريد إلى ما فوق 40 درجة مئوية.

ومع استمرار درجات الحرارة في تحطيم الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم ، ستعقد قمة المناخ لمؤتمر الأطراف هذا العام في وقت يشهد فيه العالم فوضى المناخ بشكل مباشر، حيث سيعقد المؤتمر في الإمارات العربية المتحدة.

شرعت الإمارات في حملة كبيرة لنجاح القمة المقبلة، قبل قمة المناخ COP28 للأمم المتحدة في دبي في وقت لاحق من هذا العام ، والبناء على مناخ شرم الشيخ cop 27.



وتحرص الإمارات على أن تكون القمة "مناسبة لتلبية احتياجات المناخ" حيث يشهد العالم حرارة قياسية ، وأمطارًا قاتلة وفيضانات ، و عواصف مدمرة .

قالت جيني كينج ، رئيسة أبحاث وسياسات المناخ في المعهد، يُنظر إلى هذه القمة على أنها ذات أهمية خاصة لأنها ستتضمن "تقييمًا عالميًا" ، حيث ستقيم البلدان المدى الذي قطعته في خفض التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب وضمان عدم ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما بعد نقطة التحول الحرجة .

