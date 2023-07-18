نتيجة مرعبة| القادم أسوأ وأكثر تطرفا..هذا مايقوله خبراء المناخ

مع تسارع أزمة المناخ، يتضح للعلماء أن الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحرارة ستصبح أكثر تواتراً وشدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ارتفعت درجات الحرارة العالمية بالفعل بمقدار 1.2 درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي بسبب كثافة حرق الوقود الأحفوري، خاصة أسوأ أنواعه على الإطلاق وهو الفحم، مازاد من إطلاق ثاني أكسيد الكربون، ماعمل على تسخين الكوكب.

قال سايمون لويس ، رئيس قسم علوم المناخ في يونيفرسيتي كوليدج لندن ، في بيان: "هذه مجرد البداية. السياسات الحالية على مستوى العالم تجعلنا نصل إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة (مئوية) بحلول عام 2100. هذا أمر مرعب حقًا".



تابع لويس :إن الإنسانية "يجب أن تتكيف.. اتفق العلماء العام الماضي على أن هناك فرصة لتأمين مستقبل قابل للعيش ومستدام للجميع".



وقال إن "التخفيضات العميقة والسريعة والمستدامة لانبعاثات الكربون إلى الصفر الصافي يمكن أن توقف ارتفاع درجات الحرارة ، لكن سيتعين على البشرية التكيف مع موجات الحرارة الأكثر حدة في المستقبل".



كان الشهر الماضي يونيو ، الأشد حرارة على كوكب الأرض بهامش كبير ، وفقًا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي ، مصحوبًا بارتفاع قياسي في درجات حرارة المحيط ومستويات منخفضة قياسية من الجليد في القطب الجنوبي.



بينما كان الأسبوع الأول من شهر (يوليو) هو أكثر الأسابيع حرارة على الإطلاق ، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، مما يضع الكوكب في ما وصفه كريستوفر هيويت ، مدير خدمات المناخ في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، بأنه "منطقة مجهولة".



يتمثل أكبر تهديد للإجراءات المتعلقة بتغير المناخ في استمرار إدمان العالم على حرق الوقود الأحفوري ، والذي لا يزال يشكل أكثر من 80٪ من طاقة العالم و 75٪ من التلوث الناجم عن ارتفاع حرارة كوكب الأرض.



على الرغم من قول وكالة الطاقة الدولية في عام 2021 أنه لا يمكن الآن أن تكون هناك تطورات جديدة للوقود الأحفوري إذا كان العالم يفي بالتزامات المناخ ، تواصل الحكومات الموافقة على مشاريع الفحم. ووجد تقرير حديث أن الغالبية العظمى من أكبر الشركات في العالم لم تفعل شيئًا تقريبًا في السنوات الخمس الماضية لخفض التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بما يكفي لتجنب تغير المناخ الكارثي .