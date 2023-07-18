شاهد ..الجماهير تفترش الأرض والفار شعار اكبر دورة كرة قدم بدمشيت بالغربية

شهدت قرية دمشيت بمركز طنطا بمحافظة الغربية تدشين اكبر دورة رياضية للعب كرة القدم بمشاركة المئات من الشباب تزامنا مع إطلاق حملة لا للادمان وتناول المخدرات الاوعيه وتثقيف أبناء المحافظة.



كما حرصت الجماهير المشاركة في حضور مباريات الفريق المشاركة علي افتراش حد الملعب بالجلاليب والتصفيق لمؤازرة فرقهم ودعم معنويا .

وافادت اللجنة المنطقة للبطولة الرياضية المقامة علي أحد الملاعب الترابية علي استخدام خاصية الفار وتصوير لقطات الهامة بكل مباراة بتقنية الفيديو عالية الجودة لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق كرة القدم المشاركة .

يذكر أن عدد الفرق المشاركة من قري ومراكز قطور وطنطا وباقي قري ومراكز المحافظة الأمر الذي لاقي استحسان كافة أسر وعائلات اللاعبين المشاركين في بطولة رياضية نموذجية للتحفيز أبنائهم الشباب .

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