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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد ..الجماهير تفترش الأرض والفار شعار اكبر دورة كرة قدم بدمشيت بالغربية

مباراة كرة القدم
مباراة كرة القدم بالغربية

شهدت قرية دمشيت بمركز طنطا بمحافظة الغربية تدشين اكبر دورة رياضية للعب كرة القدم بمشاركة المئات من الشباب تزامنا مع إطلاق حملة لا للادمان وتناول المخدرات الاوعيه وتثقيف أبناء المحافظة.

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طنطا تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات في محو الأمية


كما حرصت الجماهير المشاركة في حضور مباريات الفريق المشاركة علي افتراش حد الملعب بالجلاليب والتصفيق لمؤازرة فرقهم ودعم معنويا .

محافظ الغربية يناقش مع هيئة الطرق تطوير المحاور المرورية والطرق الرئيسية بطنطا والمحلة

وافادت اللجنة المنطقة للبطولة الرياضية المقامة علي أحد الملاعب الترابية علي استخدام خاصية الفار وتصوير لقطات الهامة بكل مباراة بتقنية الفيديو عالية الجودة لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق كرة القدم المشاركة .

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جامعة سمنود التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع مصانع عقل للصناعات المغذية للسيارات

يذكر أن عدد الفرق المشاركة من قري ومراكز قطور وطنطا وباقي قري ومراكز المحافظة الأمر الذي لاقي استحسان كافة أسر وعائلات اللاعبين المشاركين في بطولة رياضية نموذجية للتحفيز أبنائهم الشباب .

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