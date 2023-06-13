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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سمنود التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع مصانع عقل للصناعات المغذية للسيارات

جامعة سمنود تكنولوجية
جامعة سمنود تكنولوجية

وقع الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بروتوكول تعاون مشترك مع عمرو مصطفى عقل نائب رئيس مصانع عقل للصناعات المغذية للسيارات، وذلك بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

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وأكد رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إن توقيع هذا البروتوكول، جاء برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيقا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، و انطلاقاً من الإيمان المشترك لكل من جامعة سمنود التكنولوجية و مصانع عقل للصناعات المغذية للسيارات بتأهيل الكوادر العلمية الشابة لتلبية احتياجات سوق العمل ورعاية المبتكرين والمخترعين وتحقيق أقصى إستثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة والذى يرتكز على أن البحث العلمي والتكنولوجي والتدريب هما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستفادة بالإمكانيات والبنية الأساسية للصناعات المختلفة.

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وأوضح دويدار،  ‏أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل الكوادر العلمية من طلاب الجامعة وتحقيق أقصى إستثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية والتعاون في كافة المشروعات المشتركة بدءاً من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي، والمشاركة في المشروعات والاستشارات اللازمة للتطوير محل إهتمام الطرفين من خلال التنسيق والتعاون بينهما فى التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة طبقاً لطبيعة كل مشروع على المشاركات العلمية المتبادلة، عقد دورات تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات من الجهتين والمشاركة فى تنظيم الندوات العلمية و ورش العمل و تدريب طلاب الجامعة بالورش والمعامل المتوفرة بالمصانع ومراكز التدريب.

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و جامعة سمنود قد وقعت العديد من بروتوكولات التعاون المشترك، مع جامعة طنطا، وكفر الشيخ، والمنصورة الجديدة، وشركة مصر للغزل والنسيج، مجمع عمال مصر، شركة مضارب الغربية، شركة ملامح للملابس الجاهزة، شركة سمنود للنسيج والوبريات، شركة الاسكندرية لمنتجات الكاوتشوك والبلاستيك والمنتجات المعدنية المغذية للسيارات وجميعة النهضة للتنمية كما تم توقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا بالشراكة مع 14 جامعة بالإقليم.

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