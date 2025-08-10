فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أطلق الفنان احمد الروبي عبر قناته على موقع تبادل الفيديوهات الشهير اليوتيوب فيديو كليب جديد لاغنيته “اشتقناله” والتي تم تصويرها في أجواء التسعينات وضمت مجموعة من أشهر مشاهد كليبات التسعينات وحتى ملابس الروبي كانت للتتريننج الشهير في التسعينات والذي ارتداه عمرو دياب وهشام عباس وعلاء سلام وعدد كبير من نجوم فترة التسعينات في كليباتهم وحفلاتهم وقتها .



الاغنية هي الرئيسية في ألبومه الجديد المكون من خمسة اغاني وأخرجها كامل المحلاوي



وسيكون الالبوم اهداء لجيل التسعينات. الاغاني كلها من كلمات احمد الروبي و ألحانه و يشترك معه عمر الشربيني في تلحين إحدى أغاني الالبوم و هو من توزيع محمد حمدي وكليو.



ويضم الالبوم اغاني بعنوان اشتقناله وبينا عمر جميل وتحتويني وهل ترى؟ وبحبك قده.

المطرب أحمد الروبي

احمد الروبي كان قد حقق نجاحا كبيرا و تصدر التريند من خلال أغانيه التي قدمها سواء كسينجل أو لمهرجان الجونة السينمائي و من اشهر اغاني احمد الروبي التي تصدرت التريند سقفة وسقف الحلاوة ومتعلق بيكي وارقص جامد وسهرني شوية.وسنة بنودعها و رقصلي السنة.