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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بالفيديو.. أحمد الروبي يطرح «ارقص جامد»

صدى البلد

طرح المطرب أحمد الروبي أغنية جديدة بعنوان "ارقص جامد"، وهي من كلماته وألحانه، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ومن إنتاج شركة الرشا ميديا برودكشن.

أغنية "ارقص جامد" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، يظهر فيه الروبي بشكل مختلف عن ما قدمه في أعماله السابقة، والكليب من إخراج أشرف رمضان، ورؤية فنية وإشراف ميمي فؤاد.

وكان أحمد الروبي قد قدم من قبل، مجموعة من الأغاني الناجحة، مثل "سقفة"، والتي قدمها في مهرجان الجونة، وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات، وشاركه في الكليب مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي، مثل النجمة يسرا، وهند صبري، وشيرين رضا، وغيرهم.

كما قدم مجموعة من الأغاني الناجحة، مثل “سقف الحلاوة”، “متعلق بيكي"، “علاقة مؤذية”، “سهرني شوية”.


شاهد الكليب

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