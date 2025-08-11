قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

قسم الفن

تحدث الفنان وائل عبد العزيز عن العمل الوحيد الذى شعر بالندم بعد المشاركة فيه خلال مشواره الفني.

وقال وائل عبد العزيز خلال لقائه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إنه كان مبهور بالسينما منذ الطفولة وكان بجانب منزله سينما صيفية وكان يحب الذهاب إليها  وفيلم ريكلام هو أول فيلم عرض عليه هذا الوقت لكنه شعر بالندم على المشاركة فيه  بسبب طبيعة الدور الذى كان يجسده وهو انه كان يتعمد استدراج الفتيات بطرق غير مناسبة .

وأضاف وائل عبد العزيز، أنه بالرغم من انه قدم الدور بشكل جيد إلا ان صديقه الفنان سامح الصريطي نصحه بعدم تقديم هذه الأدوار مرة اخري ، معلقا: “انا سمعت نصيحته لأني مش حابب ان الناس تضايق مني ”.

وائل عبد العزيز يتحدث عن سر حبه لتقديم دور الطيار 

وتحدث وائل عبد العزيز عن سبب تقديمه لدور الطيار لأكثر من مرة فى اعمال مختلفة بسبب حبه للأناقة فى الفن .

وأضاف وائل عبد العزيز، معلقا: “كان فى موضة زمان ان طالما الفنان قدم دور كويس ممكن يكرره اكتر من مرة بس انا خلاص قررت مقدمش الدور تاني”.

وائل عبد العزيز فيلم ريكلام سامح الصريطي أعمال سامح عبدالعزيز

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 | آخر تحديث

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 | آخر تحديث

معهد النقل

النقل تكشف الشروط الكاملة للتقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

