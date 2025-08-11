وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

تحدث الفنان وائل عبد العزيز عن العمل الوحيد الذى شعر بالندم بعد المشاركة فيه خلال مشواره الفني.

وقال وائل عبد العزيز خلال لقائه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إنه كان مبهور بالسينما منذ الطفولة وكان بجانب منزله سينما صيفية وكان يحب الذهاب إليها وفيلم ريكلام هو أول فيلم عرض عليه هذا الوقت لكنه شعر بالندم على المشاركة فيه بسبب طبيعة الدور الذى كان يجسده وهو انه كان يتعمد استدراج الفتيات بطرق غير مناسبة .

وأضاف وائل عبد العزيز، أنه بالرغم من انه قدم الدور بشكل جيد إلا ان صديقه الفنان سامح الصريطي نصحه بعدم تقديم هذه الأدوار مرة اخري ، معلقا: “انا سمعت نصيحته لأني مش حابب ان الناس تضايق مني ”.

وائل عبد العزيز يتحدث عن سر حبه لتقديم دور الطيار

وتحدث وائل عبد العزيز عن سبب تقديمه لدور الطيار لأكثر من مرة فى اعمال مختلفة بسبب حبه للأناقة فى الفن .

وأضاف وائل عبد العزيز، معلقا: “كان فى موضة زمان ان طالما الفنان قدم دور كويس ممكن يكرره اكتر من مرة بس انا خلاص قررت مقدمش الدور تاني”.