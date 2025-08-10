شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

كشف الفنان وائل عبد العزيز حقيقة وجود خلافات بينه وبين شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز كما تداول منذ فترة وقت وفاة والده تحديدا ، وذلك بعد ان كتب وصيته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك والتى كشف من خلالها عن عدم رغبته حضور اى شخص وقت وفاته ماعدا ابنه وشقيقه فقط .

وقال وائل عبد العزيز خلال لقائه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي،أن كل ما تداول ليس له اى أساس من الصحة وأنه كتب وصيته بهذا الشكل بناءا على الذى حدث فى جنازة والده الذى كان فيه همجية وإزدحام شديد من البعض .

وائل عبد العزيز: لا يوجد خلاف بيني وبين ياسمين عبد العزيز ولا استطيع التخلص من شعور الخوف عليها

وعن خلافه مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، قال وائل عبد العزيز، ان لا يوجد اى خلافات بينه وبين شقيقته ياسمين عبد العزيز والخلاف كان فقط وقت زواجها من الفنان احمد العوضي بسبب أن يشعره بعد وجود حب والعلاقة بنيت على أسس أخري ، مؤكدا انه يشعر بالخوف الدائم عليها ولا يستطيع ان يتخلص من هذا الشعور.

وعن إمكانية التعاون الفني مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، أكد وائل ان يحب ان لا يمكن ان يرفض التعاون مع شقيقته لأنها فنانة ناجحة واى فنان فى الشرق الأوسط يتمني ان يتعاون معها لان أعمالها مميزة.

وائل عبد العزيز يكشف إمكانية التعاون بينه وبين احمد العوضي

وعن إمكانية التعاون بينه وبين الفنان أحمد العوضي قال وائل عبد العزيز، انه شخص بروفيشنال ولا يوجد لديه اى مشاكل فى مشاركة اى فنان طالما انه سيأخذ مساحته الشخصية ، معلقا: “انا اشتغل مع الجن الأزرق لكن الأهم ان يكون الدور بعيد عن البلطجة او المشاهد الغير ملائمة له”.

وائل عبد العزيز يتحدث عن بدايته الفنية وعلاقتها بوالده

وعن بدايته الفنية ، قال وائل عبد العزيز ان والده كان فنان وكان السبب الرئيسي فى حبه للتمثيل واتجاه للفن ، مؤكدًا أن الفن بالنسبالي ليس مجرد تمثيل بل يهتم بجميع التفاصيل من الديكور والتصوير والموسيقي