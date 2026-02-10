كوثر حجازي تشارك في مسلسل علي كلاي بتأليف أغاني تتر البداية والنهاية

تشارك الشاعرة كوثر حجازي في مسلسل علي كلاي من خلال تأليف أغاني تتر البداية والنهاية، في تعاون فني يعكس حضورها المميز في مجال الأغنية الدرامية.



يأتي تتر البداية بعنوان سيرك كبير، وهو من غناء الفنان محمد عدوية، وألحان خالد سلطان، وتوزيع موسيقي محمد جابر، حيث تحمل الأغنية طابعًا دراميًا قويًا يتماشى مع أجواء وأحداث العمل.



أما تتر النهاية، فهو أغنية بصوت المطربة يارا محمد، من ألحان خالد سلطان وتوزيع محمد جابر، لتكمل الحالة الدرامية للمسلسل.



ويعد هذا التعاون إضافة جديدة لمسيرة الشاعرة كوثر حجازي، التي تثبت من خلاله قدرتها على تقديم كلمات تخدم الدراما وتتماهى مع الصورة والمضمون، في عمل ينتظر أن يحقق حضورًا لافتًا لدى الجمهور.



وتدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.



المسلسل الذى يخوض به النجم أحمد العوضى سباق الدراما الرمضانية يجمع نخبة من النجوم، بينهم: درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.



وشاركت كوثر في موسم رمضان الماضى بتأليف اغنية غول الأصول غناء المطربة رحمة محسن، والتي كانت ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل" بطولة النجم أحمد العوضى.



أغنية غول الأصول غناء المطربة رحمة محسن وكلمات كوثر حجازى وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى.