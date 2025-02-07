وصية صادمة تشعل جدلاً.. ما موقف ياسمين عبد العزيز من منشور شقيقها؟

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أثار شقيقها وائل عبد العزيز جدلاً واسعًا بكتابة وصيته علنًا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، متحدثًا عن معاناته النفسية وتعبه الشديد، كما طلب عدم إقامة عزاء له عند وفاته.

تفاصيل الوصية ومضمونها

في منشوره الصادم، كتب وائل عبد العزيز:

"أنا في أزمة نفسية بقى لي سنين، وفيه إحساس عندي قوي مش هكمل كتير وتعبت وعايز أرتاح خلاص، ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تماما، ويا ريت دفنتي لا تعلن ولا حد يحضرها غير ابني وأخويا فقط، ربنا يديهم طولة العمر."

وأضاف مؤكدًا رغبته في أن يُدفن في مدافن إخوة والدته، مشيرًا إلى أنه لا يطلب سوى الدعاء بالرحمة، كما أعلن أنه مسامح الجميع باستثناء خمسة أشخاص فقط لم يذكر أسماءهم.

"عند الله تجتمع الخصوم"

في منشور آخر، اختتم وائل عبد العزيز حديثه بعبارة غامضة تحمل في طياتها مشاعر مختلطة من الحزن والاستياء، حيث قال:

"وعند الله تجتمع الخصوم، هو الحكم العدل، وأخيرًا ربنا يحسن خاتمتي يا رب، أكيد فوق أحلى من الحقد والغل والجحود والحروب النفسية اللي عايشين فيها دي."

تفاعل واسع ومخاوف الجمهور

أثار منشور وائل عبد العزيز قلق متابعيه ومحبيه، حيث انهالت عليه التعليقات التي تحثه على التحلي بالقوة والتفاؤل، كما طالبه البعض باللجوء إلى الدعم النفسي والاجتماعي لتجاوز محنته. فيما رأى آخرون أن منشوره يحمل دلالات مقلقة حول حالته النفسية، مطالبين المقربين منه بالتدخل والوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة.

يظل الغموض يحيط بالظروف التي دفعت وائل عبد العزيز إلى نشر هذه الوصية، إلا أن الأمر المؤكد هو أن كلماته تركت أثرًا كبيرًا في نفوس محبيه، وجعلت اسمه يتصدر المشهد خلال الساعات الماضية. فهل سيخرج وائل بتوضيح لاحق حول حالته، أم ستظل هذه الرسالة علامة استفهام كبيرة في حياته؟