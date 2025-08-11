‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانع المحتوى الشهير “مونلي”، صديق البلوجر سوزي الأردنية، داخل أحد المقاهي بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، بعد ورود عدة بلاغات ضده.

وأوضحت التحقيقات أن مونلي، الذي يتابعه أكثر من 3.5 مليون شخص على منصة تيك توك، كان يشارك سوزي الأردنية في نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادش وألفاظ خارجة، ما يشكل إساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ضبط هاتفه لفحصه واستكمال التحقيقات. وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من القبض على سوزي الأردنية، حيث وُجهت إليهما اتهامات بالمشاركة في إنتاج وبث محتوى مخالف للقانون.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.