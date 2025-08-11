قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليم المنيا: التحقيق جارٍ لمعرفة المسؤول عن تحويل فصل بمدرسة إلى مكتب
طقس اليوم| ارتفاع نسب الرطوبة .. والقاهرة تسجل 40 درجة
صحيفة: الخدمة السرية الأمريكية تستأجر عقارا في ألاسكا قبيل قمة بوتين وترامب
3 كلمات من سنة النبي تمحو ذنب عدم الخشوع في الصلاة.. لا تفوتها
مهارات يجب أن يتمتع بها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
أستاذ بجامعة جورج واشنطن: مصر لديها تاريخ طويل وريادة عالمية في إنتاج القطن
هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق
الكشف عن كوبرا Black Symphony الجديدة.. إصدار خاص
شوبير: الشناوي يهدد بالرحيل عن الأهلي؟: شياطين بيزرعوا الفتنة
مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر عناصره في شوارع واشنطن وسط تصاعد الجريمة
كوريا الشمالية: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير
طقس اليوم| ارتفاع نسب الرطوبة .. والقاهرة تسجل 40 درجة

يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم الإثنين، خاصة المسافرين على الطرق السريعة والزراعية لمعرفة توقيتات الشبورة،والقيادة بأمان وفى إطار ذلك ننشر أبرز ماجاء على لسان هيئة الأرصاد الجوية .

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس اليوم الإثنين ليكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر .

أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الإثنين ،سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا ،على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.


وعن حالة الطقس اليوم الأثنين ، أوضحت الهيئة ، أن الطقس اليوم سيشهد أيضا ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2إلى 3 درجة.

أشارت هيئة الأرصاد ،إلى أن العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى 40 درجة و28 درجة للصغري ، والسواحل الشمالية الغربية 33 درجة للعظمي و25 للصغري.

أضافت الهيئة ، إلى أن السواحل الشمالية الشرقية تسجل 35 للعظمي و26 للصغري ،وجنوب ووسط سيناء للعظمي 44 درجة و31 للصغري، و41 للعظمي بالبحر الأحمر و31 للصغري .
 

