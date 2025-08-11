طقس اليوم| ارتفاع نسب الرطوبة .. والقاهرة تسجل 40 درجة

يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم الإثنين، خاصة المسافرين على الطرق السريعة والزراعية لمعرفة توقيتات الشبورة،والقيادة بأمان وفى إطار ذلك ننشر أبرز ماجاء على لسان هيئة الأرصاد الجوية .

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس اليوم الإثنين ليكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر .

طقس اليوم



أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الإثنين ،سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا ،على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.



وعن حالة الطقس اليوم الأثنين ، أوضحت الهيئة ، أن الطقس اليوم سيشهد أيضا ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2إلى 3 درجة.

أشارت هيئة الأرصاد ،إلى أن العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى 40 درجة و28 درجة للصغري ، والسواحل الشمالية الغربية 33 درجة للعظمي و25 للصغري.

أضافت الهيئة ، إلى أن السواحل الشمالية الشرقية تسجل 35 للعظمي و26 للصغري ،وجنوب ووسط سيناء للعظمي 44 درجة و31 للصغري، و41 للعظمي بالبحر الأحمر و31 للصغري .

