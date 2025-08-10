الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والصعيد يسجل 46 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء غدا الأثنين ، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر .



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، في بيان لها أن طقس غدا الأثنين سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا ،على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.

الأرصاد



أشارت الهيئة ، إلى أن الطقس سيشهد أيضا ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2إلى 3 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين ، أفادت هيئة الأرصاد أن العظمى بالقاهرة الكرى والوجه البحرى 40 درجة و28 درجة للصغري ، والسواحل الشمالية الغربية 33 درجة للعظمي و25 للصغري.

أضافت الهيئة ، إلى أن السواحل الشمالية الشرقية تسجل 35 للعظمي و26 للصغري ،وجنوب ووسط سيناء للعظمي 44 درجة و31 للصغري، و41 للعظمي بالبحر الأحمر و31 للصغري .

درجات الحرارة بالصعيد



فيما جاءت درجات الحرارة لطقس غدا الأثنين بـ شمال الصعيد 41 للعظمي و 26 للصغري ،وجنوب الصعيد للعظمي 45 درجة والصغري 29 درجة.



وتظهر التوقعات أن تكون درجات الحرارة بـ الأقصر 45 درجة للعظمي و29 للصغري ، وأبوسمبل 45 للعظمى و30 للصغري ، وأسيوط تسجل 43 للعظمي و27 للصغري.

يذكر أن موجة حارة ساخنة تسيطر على الأجواء منذ أمس السبت وتستمر معنا خلال الأيام المقبلة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، وسط عودة الموجة الحارة مجدداً، حيث تفوق درجات الحرارة 4- درجة مئوية.



حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة فى القاهرة والمحافظات ، حيث يسود طقس اليوم الأحد 10 أغسطس أجواء شديدة الحرارة بسبب التأثر بـ موجة حارة لاهبة تضرب جمبع الأنحاء وارتفاع درجات الحرارة لتسجل أعلى معدلاتها.



