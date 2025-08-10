طقس شديد الحرارة يضرب البلاد اليوم.. تحذير من ارتفاع الرطوبة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

ومن الكتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى فى الظل 38 درجة. وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. ومن المتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من نحو 2.5 متر .





تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السوحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحآ على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من والىشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 27

دمنهور 37 26

وادي النطرون 38 26

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 35 26

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 25

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 38 22

كاترين 36 19

الطور 37 28

طابا 39 23

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 34 25

العلمين 33 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 43 31

حلايب 39 31

أبو رماد 41 30

رأس حدربة 38 31

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 44 28