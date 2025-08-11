مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر عناصره في شوارع واشنطن وسط تصاعد الجريمة

أكدت صحيفة “واشنطن بوست”، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أرسل ما يصل إلى 120 عنصرًا إلى العاصمة واشنطن لدعم شرطة المدينة في جهودها لمكافحة الجريمة المتزايدة.

وأوضحت المصادر أن عناصر من عدة أقسام داخل المكتب، من بينها قسم مكافحة التجسس وقسم مكافحة الفساد، يشاركون في تنفيذ دوريات أمنية في شوارع العاصمة.

وتأتي هذه الخطوة عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فيها عن نيته "تطهير" واشنطن من الجريمة والمشردين، معربًا عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة.

وحذر ترامب من إمكانية تدخل السلطات الفيدرالية بشكل مباشر، وفرض سيطرتها على العاصمة في حال فشلت السلطات المحلية في معالجة الوضع الأمني.