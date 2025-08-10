النقل تكشف الشروط الكاملة للتقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان

أعلنت وزارة النقل عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل في وردان بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2025/2026، على أن يكون القبول للطلاب (ذكور فقط) من الحاصلين على الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) أو الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) أو خريجي الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات في تخصصات الكهرباء أو الميكانيكا، وألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويتم التقديم عبر تسجيل الرغبات على موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي وفقًا للحد الأدنى الذي يحدده مكتب التنسيق، مع ضرورة اجتياز اختبارات السمات الشخصية، والكشف الطبي، واللياقة البدنية والنفسية، وكشف الهيئة. وتستمر الدراسة لمدة أربع سنوات بنظام (2+2)، حيث يحصل الطالب بعد العامين الأولين على دبلوم فني يؤهله لسوق العمل، ثم درجة البكالوريوس في علوم النقل بعد استكمال الأربع سنوات.

ويتميز المعهد بتوفير إقامة داخلية متكاملة، وفرص تدريب عملي داخل قطاعات وزارة النقل، إضافة إلى شراكات مع كبرى شركات النقل العالمية مثل ALSTOM وAVIC وSIEMENS وTALIS وCASCO، كما يعد المعهد الوحيد المتخصص في النقل السككي في مصر والشرق الأوسط، ويتيح للخريجين فرص عمل مباشرة في سكك حديد مصر، ومترو الأنفاق، والمشروعات القومية مثل القطار السريع والمونوريل. كما يمنح المعهد فرصًا لاستكمال الدراسة في الصين والحصول على شهادة مزدوجة، أو الالتحاق بكليات الهندسة بعد العام الثاني وفقًا لقواعد التعليم العالي.

للمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمعهد: www.hitt.edu.eg أو الصفحة الرسمية على "فيسبوك".