كوريا الشمالية: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير

أعربت كوريا الشمالية عن إدانتها الشديدة للمناورات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها استفزاز خطير وتصعيد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، بحسب بيان صادر عن وزير الدفاع الكوري الشمالي، نو كوانغ تشول.

وكانت تقارير قد ذكرت أن البلدين يعتزمان تنفيذ التدريبات السنوية المشتركة "درع أولتشي للحرية 25" (UFS) خلال الفترة من 18 إلى 28 أغسطس، والتي تشمل سيناريوهات مستمدة من صراعات عسكرية حديثة حول العالم، وتتضمن تدريبات حاسوبية وأخرى ميدانية.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأنه سيتم تأجيل نحو 20 من أصل 40 تمرينا ميدانيا مخططا إلى شهر سبتمبر.

وجاء في البيان الكوري الشمالي: "ندين بشدة الإجراءات الاستفزازية التي تمثل نهجاً صدامياً من الولايات المتحدة وجمهورية كوريا تجاه بلادنا، ونحذر من التبعات الأمنية الخطيرة التي قد تنجم عنها في المنطقة".

وأكدت بيونغ يانغ أن قواتها المسلحة في جاهزية كاملة للرد بقوة واتساق على هذه التدريبات، معتبرة ذلك حقاً مشروعاً في إطار الدفاع عن النفس.