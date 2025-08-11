صحيفة: الخدمة السرية الأمريكية تستأجر عقارا في ألاسكا قبيل قمة بوتين وترامب

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المسؤول عن حماية كبار المسؤولين، استأجر عقارا في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، وذلك استعدادا للقمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الوكيل العقاري لاري ديسبرو، فقد تم تأجير منزل يحتوي على ست غرف نوم لصالح طاقم الحماية قبل موعد اللقاء.

ورفض البيت الأبيض، في تصريحات للصحيفة، الكشف عن الموقع الدقيق للقمة المرتقبة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة نوفوستي الروسية بأن أسعار الإقامة في فنادق مدينة أنكوريج – كبرى مدن ولاية ألاسكا – شهدت ارتفاعا ملحوظا تجاوز الضعف مع اقتراب موعد اللقاء بين الزعيمين.

ومن المقرر أن نعقد القمة بين بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس الجاري.