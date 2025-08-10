قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو
وجبات خفيفة ومشروبات منعشة.. نصائح غذائية لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام بمزيج من الخبرات والشباب
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري
أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة
د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

وسط ضجيج الحرب والركام والدخان ينسى العالم أن هناك جريمة أكثر صمتاً لكنها أشد فتكًا.
إنها جريمة الخبز حيث لا تُقصف المدن فقط، بل تُحاصر البطون ويُمنع الطعام قبل أن تُمنع الحدود.

منذ سنوات تستخدم إسرائيل سلاحًا خفيًا لكنه بالغ التأثير التجويع الممنهج للشعب الفلسطيني وتحديدًا في قطاع غزة. الأمر لا يقتصر على الحصار الخانق الذي بدأ عام ٢٠٠٧ بل تصاعد ليبلغ ذروته بعد حرب ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤ حين تحوّل تجويع الفلسطينيين من سياسة إلى استراتيجية ومن قرار عسكري إلى منهج حياة وموت.

وتؤكد الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها  أن أكثر من ٨٥ % من سكان قطاع غزة  يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، ويشير تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن إسرائيل تُمارس تجويع المدنيين كـ"أداة من أدوات الحرب" في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

لكن الأخطر من ذلك هو البعد الأيديولوجي الصامت الذي يرافق هذه السياسة. فبعض التيارات الصهيونية ترى في هذا العقاب الجماعي امتدادًا "لاهوتيًا" لمفاهيم توراتية مشوّهة تُبرر الحصار باسم "النقاء" و"الأرض الموعودة". يُستحضر النص وتُسكت الأخلاق.

وسوف أذكر بعض الفقرات التوراتية الدالة علي ذلك، فقد ورد في (سفر التثنية إصحاح ٢٨)  صورة مروّعة لما يُسمّى "لعنات العصيان" وفيها: "وتأكل ثمرة بطنك، لحم بنيك وبناتك… في الشدة والضيق الذين يضيّق بهما عدوك".
هذا النص يستخدم لغة عقابية قاسية ويرتبط بعدو يفرض الحصار حتى حدود الكارثة. المفارقة أن هذا النوع من النصوص حين يُقتطع من سياقه يتحول إلى مبرّر ديني للعقاب الجماعي ويُوظف ضمن خطاب سياسي يُشرعن الحرب والحصار.

لكن في المقابل، هناك صوت آخر داخل التوراة – صوت الأنبياء – يفضح هذا الظلم ويصرخ في وجه استغلال السلطة. ففي (سفر إشعياء الإصحاح ٥٨) نجد: "أليس هذا صومًا أختاره حلّ قيود الشر… أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟".
إن هذا النص يُعلي من شأن إطعام الجائع ويضعه في جوهر العبادة لا على هامشها ويكشف الفارق الأخلاقي بين الصوم كعبادة روحية والتجويع كأداة سياسية.

من يفتش في تفاصيل هذه الجريمة يدرك أن إسرائيل لا تقتل الفلسطيني بالرصاص فقط، بل تنهكه بالجوع وتُدجّن إرادته بحرمانه من الرغيف وتحاصره من داخل جسده قبل أن تحاصره من خارج وطنه.

إن سياسة "حصار البطون قبل المدن" ليست فقط حربًا على القوت، بل على الكرامة والوجود ، وهي جريمة يجب ألا تسقط بالتقادم ولا تُنسى خلف الأرقام.

ففي غزة الخبز محاصر والجوع متعمد والسكوت خيانة.

 

جريمة الخبز إسرائيل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

SUPERMAN

فيلم SUPERMAN يحقق أكثر من 570 مليون دولار عالميًا

صبا ميارك

صبا مبارك في مواجهة حب غير متوقع في الحلقة السابعة من 220 يوم

عاصي الحلاني

عاصي الحلاني بصحبة هاني رمزي وأصدقائه المقربين فى الساحل الشمالي

بالصور

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟

المزيد