السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبها بضيوف مصر الذين سيحضرون الليلة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ووجهت السيدة انتصار السيسي رسالة عبر صفحتها على "فيسبوك" اليوم السبت وجاءت كالآتي: "يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها".

وأضافت: "كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم… ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر حضارة تبني مستقبل".