‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل

‎أعرب بطل الرماية المصري عزمي محيلبة، صاحب الإنجازات العالمية والأولمبية، عن فخره الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن هذا الحدث الاستثنائي يجسد روح مصر الأصيلة وإرادتها التي لا تعرف المستحيل.

‎وقال محيلبة في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": “افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تكتب في التاريخ، ليس فقط لأنها تجمع أعظم ما تركه أجدادنا، بل لأنها تعكس حجم الإصرار والعزيمة التي تميز المصريين منذ آلاف السنين وحتى اليوم.”

‎وأضاف بطل العالم في الرماية: “هذا المتحف هو رمز لقدرة المصريين على البناء والإبداع، وقدرة القيادة المصرية على تحويل الأحلام إلى واقع وما حدث في المتحف هو ترجمة حقيقية لمعنى التميز، تماما كما نحاول نحن الرياضيين تحقيقه في ميادين المنافسة.”

‎وتابع قائلاً: “كل إنجاز وطني، سواء في الثقافة أو الرياضة أو التنمية، يمنحنا طاقة إضافية للاستمرار في رفع اسم مصر عاليا وعندما نرى هذا الصرح العظيم، نزداد ثقة في أننا نسير في طريق النجاح بخطى ثابتة ومدروسة.”

‎وأكد محيلبة أن “رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي جعلت من مصر دولة تقدر تاريخها وتستثمر في مستقبل شبابها، وتمنح الأمل لكل من يعمل بجد وإخلاص من أجل وطنه.”