أحمد السيد: ما يقدمه حسام حسن مع منتخب مصر يستحق الإشادة

أكد أحمد السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن مدرب منتخب مصر يتعرض لحملات ممنهجة

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام : لا يوجد فريق صغير في إفريقيا في الوقت الحالي ودائما ما كنا نعاني أمام المنتخبات الصغيرة.

وأضاف: ما يقدمه حسام حسن مع منتخب مصر يستحق الإشادة مثل الصعود لكأس العالم بدون هزيمة والتأهل لنهائيات أمم أفريقيا.

وتابع: متفائل بمنتخب مصر مع حسام حسن لانه مدرب عنده روح وهذا ما افتقدناه مع المدربين الأجانب والمنتخب إلى تكاتف ودعم الجميع

وواصل: منتخب مصر قدم مباراة قوية امام نيجيريا والفوز يرفع معنويات اللاعبين قبل أمم أفريقيا