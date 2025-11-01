ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

أثارت قصة زواج المخرج هادي الباجوري بالفنانة الشابة هايدي خالد، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب فارق العمر الكبير بين العروسين.

هادي الباجوري، الذي يبلغ من العمر 52 عاما تزوج من هايدي خالد التي تصغره بـ 21 سنة، حيث إن عمرها 31 عاماً.

هذا الفارق الزمني الكبير بينهما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة، خاصةً في ظل اختلاف الخبرات العمرية والعملية.

ورغم الجدل الذي صاحب إعلان الزواج، إلا أن الثنائي قد تلقيا التهاني من الأصدقاء والمقربين، مؤكدين على أن الحب لا يعرف عمراً وأن هذه الزيجات التي تجمع بين الأجيال المختلفة قد تحمل في طياتها الكثير من التفاهم والمشاعر الصادقة.

