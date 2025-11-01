قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

يخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2008 اختبارا صعبا، عندما يلاقى نظيره الألمانى على صالة النواصر المغطاة بالدار البيضاء، فى المباراة النهائية ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما، فى نسختها الأولى المقامة بالمغرب، ويسعى اللاعبون والجهاز الفنى لتحقيق اللقب العالمى، لإسعاد الجماهير المصرية التى تتابع البطولة بكل فخر واعتزاز، بينما سيلعب منتخب إسبانيا ضد قطر فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

القنوات الناقلة

وتنقل مباراة مصر وألمانيا حصريًا على قناة أون سبورت 2 بتعليق خالد خيري .

وواصل صغار كرة اليد مواليد 2008 بقيادة عماد إبراهيم المدير الفنى كتابة التاريخ فى البطولة، بعدما حقق الفوز فى جميع مبارياته بالبطولة، التى تقام لأول مرة بعد استحداثها من جانب الاتحاد الدولى للعبة، حيث تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بالفوز على البرازيل 35 /26، وعلى أمريكا الضعيف 42 /22، وعلى المغرب 32/20، وتأهل للمباراة النهائية على حساب المنتخب الإسبانى القوى وأحد المرشحين للقب بالتغلب عليه 31 /28 أمس الأول فى قبل النهائى، بعد مباراة مثيرة أظهر فيها نجومنا الصغار مهارات رائعة، خاصة فى الدفاع لإيقاف المنتخب الإسبانى صاحب أقوى هجوم فى البطولة، والذى كان معدل تسجيله أكثر من 40 هدفا فى كل مباراة.

ولكن أبطالنا تصدوا بجسارة لهدافى إسبانيا وأوقفوا خطورتهم الهجومية وتقدموا فى أغلب مراحل المباراة.

ولم يسجل المنتخب الإسبانى أكثر من 28 هدفا، مقابل تسجيل أبطالنا 31 هدفا لتنتهى المباراة «بفوز تاريخى»، ولتخيب توقعات الخبراء بنهائى أوروبى، بينما نجح المنتخب الألمانى فى تصدر ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بالفوز على الأرجنتين وإيران وبورتوريكو ليصعد للنهائى عقب فوزه على منتخب قطر بنتيجة 39 /22.

ولأول مرة فى التاريخ على مستوى اللعبات الجماعية المصرية، يتأهل ناشئو اليد للمباراة النهائية بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بعد أن حصلنا على المركز الخامس فى بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والتى اختتمت مؤخرا بالقاهرة، ولأول مرة فى التاريخ يصعد منتخب «عربى ــ إفريقى» إلى نهائى كأس عالم فى كرة اليد.

